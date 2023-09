L'Atlas de l'univers des protéines : découverte de nouvelles familles et de nouveaux replis de protéines

By

Des chercheurs de l'Université de Bâle et de l'Institut suisse de bioinformatique SIB ont fait une découverte révolutionnaire dans le domaine de la science des protéines. En utilisant la puissance de l’apprentissage profond, ils ont identifié des centaines de nouvelles familles de protéines et même un nouveau repli protéique prédit. Leurs découvertes ont été publiées dans la prestigieuse revue Nature.

Grâce à l’outil d’IA révolutionnaire AlphaFold, la prédiction des structures protéiques avec une grande précision est devenue une réalité. Cet outil, formé sur des décennies de données sur les protéines, a fourni des informations précieuses sur la forme des protéines. Rien que l’année dernière, AlphaFold a modélisé avec succès un nombre impressionnant de 215 millions de protéines, y compris celles qui n’ont pas été étudiées de manière approfondie par des méthodes expérimentales.

L'équipe de recherche, dirigée par le professeur Torsten Schwede et Joana Pereira, a utilisé la richesse d'informations sur les protéines d'AlphaFold pour construire un réseau interactif de 53 millions de protéines. Au sein de ce réseau, ils ont identifié 290 nouvelles familles de protéines et découvert un repli protéique unique ressemblant à la forme d’une fleur.

Pour rendre ce réseau accessible à la communauté scientifique, l’équipe a développé une ressource Web interactive appelée « Protein Universe Atlas ». Cette plateforme permet aux scientifiques, aux étudiants et aux enseignants d'explorer la diversité des protéines, de la structure à la fonction en passant par l'évolution.

Les outils basés sur le deep learning ont joué un rôle crucial dans cette découverte. En utilisant ces outils, l’équipe a pu exploiter la puissance de l’IA pour découvrir de nouvelles informations sur le réseau protéique. Cette percée a des implications significatives dans divers domaines, de la recherche fondamentale au développement de médicaments et à l’ingénierie des protéines.

Les travaux de l'équipe de recherche ont été soutenus par une subvention du SIB, soulignant l'importance de l'intégration de l'IA dans les ressources des sciences de la vie. Cette étude témoigne du potentiel transformateur de l’apprentissage profond et des algorithmes intelligents dans la recherche scientifique.

En conclusion, le Protein Universe Atlas ouvre des possibilités passionnantes aux chercheurs et aux éducateurs pour explorer le monde caché des protéines. Avec son immense collection de familles et de replis de protéines, cette ressource promet de faciliter de nouvelles découvertes et avancées dans le domaine de la science des protéines.

Sources:

– Université de Bâle

– SIB Institut Suisse de Bioinformatique