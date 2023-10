L’intelligence artificielle (IA) a fait l’objet de débats, avec des discussions allant de son potentiel à sauver le monde à son potentiel à en provoquer la fin. Dans la série de science-fiction Mme Davis, une puissante IA nommée Mme Davis devient partie intégrante de la société humaine. Cependant, tout le monde n'accorde pas une confiance aveugle à cette technologie, car Simone, une religieuse sceptique, conclut un accord avec Mme Davis qui implique de trouver et de détruire le Saint Graal.

Dans le monde réel, l’IA a été mise à profit dans divers domaines, dont l’astronomie. Récemment, une équipe internationale d'astronomes dirigée par des chercheurs de l'Université Northwestern a présenté un nouvel outil d'astronomie d'IA appelé Bright Transient Survey Bot (BTSbot). Cet outil vise à automatiser le processus laborieux d’identification des supernovae candidates.

Le BTSbot, en collaboration avec des télescopes robotiques, a réussi à identifier, confirmer et classer une supernova jusqu'alors inconnue sans aucune implication humaine. Cette percée marque la première fois qu’une série de robots et d’algorithmes d’IA travaillent ensemble pour réaliser une telle découverte. En excluant les humains du processus, les astronomes disposent de plus de temps pour analyser les observations et développer de nouvelles hypothèses.

Le processus de découverte des supernovae implique généralement l’examen manuel de plusieurs images de la même partie du ciel prises à différents moments. Ce processus long est nécessaire pour identifier les nouvelles sources de lumière qui pourraient être des supernovae. Une fois un candidat identifié, les astronomes doivent rassembler des données spectrales pour déterminer sa nature. Des outils automatisés comme BTSbot rationalisent ce processus, permettant aux astronomes de se concentrer sur le travail plus passionnant d’interprétation des données.

Pour former BTSbot, l’équipe a utilisé 1.4 million d’images d’archives, y compris celles de supernovae confirmées et d’autres sources de lumière temporaires. En comparant plusieurs images du ciel, le système d’IA identifie les supernovae candidates et se coordonne avec un télescope robotique pour obtenir des données spectrales. Les données sont ensuite envoyées pour analyse et les résultats complets sont partagés en ligne.

Alors que les scientifiques continuent d’explorer les limites et les applications de l’IA, des outils comme BTSbot améliorent l’efficacité de la recherche astronomique. En automatisant certaines tâches, l’IA libère un temps précieux qui permet aux astronomes d’approfondir leurs observations et de percer les mystères de l’univers. Tant que l’IA reste concentrée sur l’exploration du cosmos, son potentiel au profit de l’humanité est immense.

Sources:

– Mme Davis (streaming sur Peacock)

– Équipe de recherche de l’Université Northwestern