Des scientifiques utilisent l’IA pour enquêter sur un échantillon de roche controversé vieux de 3.5 milliards d’années

Les scientifiques se sont tournés vers l’IA pour aider à régler un débat de longue date concernant un échantillon de roche vieux de 3.5 milliards d’années connu sous le nom de chert Apex, découvert dans la région de Pilbara en Australie occidentale. À l’origine, l’analyse de la roche suggérait qu’elle contenait des microfossiles provenant d’anciens microbes, ce qui en faisait un prétendant potentiel à la preuve de la vie la plus ancienne sur Terre. Cependant, des recherches ultérieures ont indiqué que le chert pourrait ne contenir que des minéraux, ce qui a suscité des incertitudes et des discussions animées entre les scientifiques.

Une équipe dirigée par le minéralogiste Bob Hazen du laboratoire géophysique de la Carnegie Institution a maintenant appliqué l'apprentissage automatique, une forme d'IA, pour déterminer si l'échantillon de roche contient ou non des preuves d'une vie passée. Leurs résultats, publiés dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences, démontrent que la technique peut différencier les échantillons biotiques dérivés d'organismes vivants et les échantillons abiotiques provenant de mécanismes non vivants.

Cette approche est importante non seulement pour résoudre le débat autour du chert Apex, mais également pour le domaine plus large de l'astrobiologie. En identifiant les modèles chimiques associés à la vie, l’équipe espère trouver de nouvelles façons de rechercher des signes de vie ancienne sur Terre et même sur d’autres planètes du système solaire. Au lieu de simplement rechercher des biomolécules spécifiques comme l’ADN, l’équipe adopte une approche plus globale. Ils croient que la chimie de la vie sera intrinsèquement différente de la chimie de la non-vie, leur permettant ainsi d'identifier des biosignatures dans une gamme plus large d'échantillons.

Pour tester leur technique d’IA, l’équipe a examiné une collection de 134 échantillons contenant du carbone par spectrométrie de masse par chromatographie en phase gazeuse par pyrolyse (GCMS). Les échantillons comprenaient une variété de matériaux biologiques tels que des cheveux humains, des céréales, des graines, des bactéries et des plantes. Avec cette méthode, l’équipe a démontré qu’il est possible d’identifier la distribution et les modèles de molécules associées à la vie. Ces découvertes ouvrent de nouvelles possibilités pour la recherche de la vie extraterrestre et pourraient donner un aperçu des origines de la vie sur Terre.

