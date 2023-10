Les experts présents au 74e Congrès astronautique international à Bakou estiment que le programme international Artemis de la NASA, axé sur l'exploration lunaire, a le potentiel de révolutionner l'exploration de l'espace lointain et d'ouvrir la voie à de futures habitations humaines sur la Lune et sur Mars. Le projet Artemis, lancé le 16 novembre 2022, avec le vaisseau spatial sans pilote Orion en orbite autour de la Lune, marque une étape importante dans l'exploration spatiale.

L’objectif à long terme de coloniser d’autres corps célestes est motivé par la prise de conscience que les ressources de la Terre sont limitées. Miguel Bello Mora, directeur général de l'Agence spatiale espagnole, souligne l'importance d'établir des établissements humains dans des environnements alternatifs, déclarant : « Nos ressources sur Terre finiront par s'épuiser pour la population, nous devons donc coloniser d'autres environnements, le plus tôt sera le mieux. .»

Les experts spatiaux affirment qu’une mission habitée sur la Lune est cruciale pour comprendre les impacts physiques et biologiques de l’exploration de l’espace lointain sur les astronautes. Des études sur la Station spatiale internationale (ISS) ont déjà révélé les effets neurologiques et physiologiques ressentis par les astronautes lors de missions spatiales de longue durée. L’ISS constitue un analogue précieux pour les futures missions lunaires et martiennes, fournissant un aperçu des défis posés par une gravité réduite et un rayonnement élevé.

Artemis 2, prévue pour novembre 2024, sera témoin de la première mission avec équipage en orbite autour de la Lune, suivie d'une autre mission orbitale dans le cadre d'Artemis 3 en décembre 2025. Ces missions ouvriront la voie à la création d'un avant-poste en orbite autour de la Lune, servant comme point de départ pour l’exploration de l’espace lointain. Avec le développement de véhicules d'atterrissage, de modules d'isolement pour évaluer les impacts psychologiques et physiques des missions à long terme et d'équipements de protection pour protéger les astronautes des radiations spatiales, la NASA se prépare sérieusement aux atterrissages habités sur la Lune.

La prochaine mission, Artemis 2, comprendra plusieurs membres d'équipage, dont des femmes astronautes, comme Christina Hammock Koch de la Nasa et Jeremy Hansen de l'Agence spatiale canadienne. Cette composition diversifiée d’équipage vise à inciter davantage de femmes à poursuivre une carrière dans l’exploration spatiale et à accroître la représentation féminine dans l’industrie.

Sources:

– Congrès astronautique international

– Programme Artemis de la NASA

– Agence spatiale espagnole

– IMG iStockPhoto (image)