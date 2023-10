L'équipe internationale de la NASA récompensée pour la mission Artemis I

L'Académie internationale d'astronautique a décerné son prestigieux prix Laurels for Team Achievement 2023 à l'équipe internationale qui a soutenu la mission Artemis I de la NASA. Le prix a été remis le 1er octobre, lors de la Journée de l'Académie à Bakou, en Azerbaïdjan. L'équipe composée de scientifiques, d'ingénieurs, de techniciens et de gestionnaires dans le domaine de l'astronautique a été reconnue pour ses performances et ses réalisations extraordinaires.

La mission Artemis I, première d'une série de missions, visait à établir une exploration à long terme de la Lune et à préparer les futures missions vers Mars. Le prix reconnaît les contributions apportées par la NASA et ses partenaires du monde entier pour soutenir le test en vol Artemis I.

Amit Kshatriya, administrateur associé adjoint du programme Moon to Mars, a accepté le prix au nom de l'équipe Artemis I. Kshatriya a exprimé sa gratitude pour les efforts de collaboration de la NASA, des partenaires internationaux et des partenaires industriels pour parvenir au succès de la mission. Il a souligné l'importance de mener des recherches scientifiques révolutionnaires sur la Lune et de préparer le prochain pas de géant de l'humanité vers l'exploration de la planète rouge.

La mission Artemis I impliquait le lancement du vaisseau spatial Orion sans équipage à l’aide de la fusée Space Launch System (SLS). Le vaisseau spatial a effectué un test en vol de 25.5 jours, couvrant une distance de plus de 1.4 million de kilomètres autour de la Lune et retour vers la Terre. La mission a constitué une étape importante puisque le vaisseau spatial Orion a volé plus loin que tout autre vaisseau spatial construit pour les humains, atteignant environ 270,000 XNUMX milles au-delà de la Lune. Le succès d'Artemis I a ouvert la voie à la prochaine mission Artemis II, à laquelle participeront des astronautes.

Le prix Laurels a récompensé les contributions de divers partenaires internationaux, notamment l'Agence spatiale européenne (ESA), l'Agence japonaise d'exploration aérospatiale (JAXA), l'Agence spatiale italienne, l'Agence spatiale israélienne et le Centre aérospatial allemand. Le Deep Space Network a joué un rôle essentiel en facilitant les communications et la navigation spatiales pour Artemis I via des stations au sol en Australie et en Espagne.

Les partenaires industriels ont également été reconnus pour leur contribution, notamment Aerojet Rocketdyne, Jacobs, Lockheed Martin, Boeing, Teledyne Brown, United Launch Alliance, Northrop Grumman et Airbus. Kshatriya a dédié ce prix aux milliers de travailleurs qualifiés et à leurs familles impliqués dans le développement de la fusée, du vaisseau spatial et des systèmes de support d'Artemis I.

L'Académie internationale d'astronautique, une organisation non gouvernementale indépendante reconnue par les Nations Unies, décerne le prix Lauriers. Avec des membres de plus de 80 pays, l'académie rassemble des experts en astronautique pour reconnaître les réalisations, discuter de questions de pointe et fournir des conseils pour les utilisations non militaires de l'espace et l'exploration du système solaire.

Grâce au programme Artemis, la NASA vise à faire atterrir la première femme et la première personne de couleur sur la Lune. L'agence explorera plus de surface lunaire que jamais et utilisera des technologies innovantes pour percer les mystères de notre système solaire et de notre planète, pour le bénéfice de tous.

Sources : Académie internationale d'astronautique.