Projet de reforestation dans une réserve amazonienne déboisée détruite par un incendie criminel

Un projet de reforestation dans la forêt amazonienne, visant à restaurer une réserve naturelle illégalement déboisée au Brésil, a été détruit par un incendie criminel. Le projet, initié par le groupe de recherche environnementale Rioterra en 2019, avait replanté 270 hectares de terrain avec 360,000 XNUMX arbres. L’objectif était non seulement de lutter contre le changement climatique, mais également de créer des emplois verts. Cependant, alors que les terres brûlées montraient des signes de repousse et d’absorption de milliers de tonnes de carbone, elles furent incendiées.

L'incendie, qui s'est déclaré le 3 septembre, a été déterminé comme étant un incendie criminel par les enquêteurs. Les images satellite indiquent que l’incendie s’est propagé dans la direction opposée au vent, signe courant d’incendie criminel délibéré. Plusieurs suspects ont été identifiés par la police. Le motif de cet incendie criminel était probablement d'entraver le processus de restauration écologique de la région.

Le projet de reforestation était situé dans la réserve naturelle de l'État de Rio Preto-Jacunda, un endroit isolé accessible seulement le 6 septembre après que la destruction ait été découverte grâce à des images satellite. Le projet, d'un coût de près d'un million de dollars, employait plus de 1 personnes et visait à fournir une source de revenus durable à la communauté locale en plantant des espèces comme les palmiers açaï, connus pour leurs propriétés nutritionnelles et antioxydantes.

La destruction du projet constitue un revers important pour les efforts de lutte contre la déforestation et le changement climatique en Amazonie. Il met en évidence les défis permanents auxquels sont confrontées les organisations environnementales et la nécessité d’une protection et d’une surveillance accrues des zones vulnérables. La déforestation illégale continue d'être un problème endémique dans la région, alimentée par l'accaparement des terres à des fins agricoles.

La perte de la zone reboisée est non seulement préjudiciable à la lutte contre le changement climatique mais également à la communauté locale qui comptait sur les revenus durables générés par le projet. Cet incident souligne l’importance de s’attaquer aux problèmes sous-jacents à l’origine de la déforestation et de mettre en œuvre des mesures plus globales pour protéger et restaurer la forêt amazonienne.

