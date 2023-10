Nouvelles connaissances sur la formation planétésimale : les monticules d'Arrokoth comme éléments de base

Résumé : Une étude récente publiée dans le Planetary Science Journal a identifié douze monticules sur Arrokoth, un objet de la ceinture de Kuiper, qui fournissent des informations précieuses sur la formation des planétésimaux. Arrokoth, également connu sous le nom de (486958) 2014 MU69, est l'objet le plus lointain et le plus primitif jamais exploré par un vaisseau spatial. Les monticules trouvés sur Arrokoth mesurent environ 5 kilomètres de long et partagent des propriétés similaires, notamment la forme, la couleur et la réflectivité. On pense que ces monticules se sont formés lorsque de la matière glacée s’est lentement accumulée à la surface de l’objet.

Selon Alan Stern, chercheur principal de la mission New Horizons, comprendre la formation des monticules d'Arrokoth peut aider à affiner les modèles de formation planétésimale. Si ces monticules servent d’éléments constitutifs représentatifs d’anciens planétésimaux, cela soulève des questions sur la taille préférée de ces éléments constitutifs. Les découvertes d'Arrokoth pourraient être bénéfiques pour la prochaine mission du vaisseau spatial Lucy, qui vise à explorer les astéroïdes troyens de Jupiter.

Arrokoth fait partie de la ceinture de Kuiper, une vaste collection de petits corps glacés qui constituent les vestiges des premiers stades du système solaire. Semblable à la ceinture principale d’astéroïdes, la ceinture de Kuiper héberge également des objets plus gros comme Pluton et Charon. Les observations de la forme unique d'Arrokoth indiquent que ses deux lobes se sont probablement formés séparément et ont ensuite fusionné doucement dans un nuage de particules. Sa similitude de couleur conforte en outre l'interprétation selon laquelle Arrokoth est un objet primordial, existant depuis les premiers jours du système solaire.

Les monticules d'Arrokoth fournissent des informations précieuses sur la compréhension des théories de la formation planétésimale. Les prochaines missions Lucy et Comet Interceptor rechercheront des structures similaires sur d’autres planétésimaux vierges, contribuant ainsi à notre compréhension de la façon dont ces objets s’accumulent dans différentes régions de l’ancien système solaire. Alors que les scientifiques continuent d'étudier les données envoyées par New Horizons, l'importance d'Arrokoth en tant qu'objet clé pour percer les mystères de notre histoire cosmique augmente.

Définitions:

– Ceinture de Kuiper : Une région au-delà de l'orbite de Neptune qui contient de petits corps glacés issus de la formation du système solaire.

– Planétésimal : élément constitutif de planètes, dont la taille varie généralement de plusieurs kilomètres à des centaines de kilomètres.

– Vaisseau spatial Lucy : Une mission de la NASA visant à explorer les astéroïdes troyens de Jupiter.

– Astéroïdes troyens : Astéroïdes qui partagent la même orbite qu’une planète, dans des emplacements stables appelés points de Lagrange.

– Système solaire : L’ensemble des planètes, lunes, astéroïdes, comètes et autres corps célestes en orbite autour du Soleil.

Sources:

– Journal des sciences planétaires

– Mission Nouveaux Horizons

– 55e réunion annuelle de la Division des sciences planétaires (DPS) de l'American Astronomical Society

– Institut de recherche du Sud-Ouest (SwRI)

- Le télescope spatial Hubble