Apprivoiser le basilosaure dans ARK Survival Ascended : guide du débutant

Basilosaure dans ARK Survival Ascended (Image via Studio Wildcard)

Le monde sous-marin d'ARK Survival Ascended abrite un large éventail de créatures marines, et l'une des plus fascinantes d'entre elles est le Basilosaure. Cette créature passive et docile présente non seulement une immunité unique, mais possède également des capacités de combat impressionnantes. Aujourd'hui, nous allons explorer le processus d'apprivoisement et d'utilisation d'un Basilosaure à diverses fins dans ARK Survival Ascended.

Le Basilosaure peut être trouvé dans les parties les moins profondes des océans entourant l'île. Son tempérament passif en fait une option idéale pour les débutants souhaitant s’aventurer dans l’apprivoisement des créatures aquatiques. Pour lancer le processus d’apprivoisement, vous devrez rassembler de la nourriture telle que des croquettes et de la viande de qualité. Approchez-vous du Basilosaure et interagissez avec lui pour accéder à son inventaire. Continuez à lui donner la nourriture dont il a besoin tout en gardant à l'esprit que le processus d'alimentation génère un écoulement de sang, ce qui peut attirer d'autres créatures comme la Manta et le Mégalodon. Il est crucial de s'occuper de ces créatures rapidement pour garantir un processus d'apprivoisement réussi.

Une fois apprivoisé, le Basilosaure devient un compagnon précieux. Son buff d'immunité spécifique à l'espèce, qui peut être activé en lui donnant les croquettes exceptionnelles susmentionnées, offre une protection contre les maladies et les effets environnementaux nocifs. De plus, ses capacités de combat exceptionnelles en font un excellent choix pour les batailles sous-marines et la collecte de ressources.

FAQ:

Q : Quel est le tempérament du Basilosaure dans ARK Survival Ascended ?

R : Le Basilosaure a un tempérament passif, ce qui signifie qu'il tolère les survivants et les autres animaux même lorsqu'il est attaqué.

Q : Le Basilosaure peut-il être apprivoisé facilement ?

R : Oui, le Basilosaure est considéré comme l'une des créatures les plus faciles à apprivoiser dans ARK Survival Ascended.

Q : Quelles sont les caractéristiques uniques du Basilosaure ?

R : Le Basilosaure possède un buff d'immunité spécifique à l'espèce et des capacités de combat impressionnantes.

Q : Quelle est la nourriture recommandée pour apprivoiser un Basilosaure ?

R : Les croquettes exceptionnelles sont le meilleur choix alimentaire pour apprivoiser un basilosaure dans ARK Survival Ascended.

Q : Comment puis-je empêcher le Basilosaure apprivoisé d'attirer d'autres créatures pendant le processus d'alimentation ?

R : Il est conseillé d'éliminer rapidement tout écoulement de sang généré lors de l'alimentation en utilisant des montures rapides et agiles comme l'Ichthyosaure ou en éliminant les créatures attirées à l'aide de la capacité de rotation AoE du Baryonyx.