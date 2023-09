Arianespace va lancer un petit satellite géostationnaire pour Intelsat sur Ariane 6

By

Arianespace a signé un contrat avec Intelsat pour le lancement du satellite IS-45 au premier semestre 2026. Le satellite sera lancé sur Ariane 6, plus précisément sur la variante Ariane 64. Le satellite IS-45, pesant une tonne, embarquera une charge utile de 12 répéteurs en bande Ku. Il s'appuie sur la plateforme HummingSat développée par Swissto12 avec le soutien de l'Agence spatiale européenne.

Ce contrat marque près de 40 ans depuis qu'Arianespace a réalisé son premier lancement pour Intelsat, plaçant le satellite Intelsat 507 en orbite géostationnaire en octobre 1983. Cependant, le marché des satellites géostationnaires a considérablement évolué depuis. Autrefois au cœur du marché des lancements commerciaux, la demande pour ces satellites a diminué ces dernières années en raison de la montée en puissance des constellations à large bande en orbite terrestre basse.

Stéphane Israël, PDG d'Arianespace, souligne cette évolution de la demande, affirmant que les commandes de satellites géostationnaires sont désormais moins nombreuses et moins lourdes qu'avant. Malgré ce déclin, les sociétés de lancement considèrent toujours le marché de l'orbite géostationnaire commerciale (GEO) comme important. Tory Bruno, PDG de United Launch Alliance, estime que ce marché restera stable, autour de 10 lancements par an. Tom Ochinero, vice-président des ventes commerciales chez SpaceX, souligne également l'importance du marché des GEO et rejette le récit de la disparition des lancements de GEO.

Cependant, les dirigeants reconnaissent que le principal moteur de la demande de lancement réside désormais dans les constellations à large bande. La conception de ces constellations nécessite un rythme de lancement constant, même une fois le système terminé, à mesure que les anciens satellites sont remplacés. Israël note que même si le GEO est toujours présent, les constellations sont désormais le moteur de croissance le plus puissant.

