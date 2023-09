Une étude sur le volcan Argyle identifie un indice permettant de trouver de nouveaux gisements de diamants

Des chercheurs de l'Université Curtin ont fait une découverte importante en étudiant les roches riches en diamants du volcan Argyle en Australie occidentale. Ils ont identifié le troisième ingrédient manquant nécessaire à la formation de précieux diamants roses. Cette découverte pourrait avoir un impact profond sur la recherche mondiale de nouveaux gisements de diamants.

L'étude, publiée dans Nature Communications, révèle qu'en plus du carbone présent dans les profondeurs de la Terre et des forces résultant des collisions de plaques tectoniques, la présence de diamants roses à la surface de la Terre nécessite des continents qui ont été « étirés » lors de la dislocation des continents. il y a des années. Cet étirement a créé des brèches dans la croûte terrestre à travers lesquelles le magma porteur de diamants pourrait s'élever.

Le chercheur principal, le Dr Hugo Olierook, explique que l'âge d'Argyle est estimé à 1.3 milliard d'années, ce qui le rend 100 millions d'années plus vieux qu'on ne le pensait auparavant. Sa formation est liée à l'éclatement d'un ancien supercontinent. La région où se trouve le gisement de diamants d'Argyle est le résultat d'une collision entre la région du Kimberley et le nord de l'Australie, créant une cicatrice sur la terre qui ne guérira jamais complètement.

Le Dr Olierook souligne que la combinaison du carbone profond, des collisions continentales et de l’étirement des terres est cruciale pour trouver des diamants roses. Il croit qu'en identifiant ces trois ingrédients, il devient possible de découvrir de nouveaux gisements de diamants, semblables à la célèbre mine d'Argyle, qui était autrefois la plus grande source de diamants naturels au monde.

Toutefois, le Dr Olierook reconnaît que la recherche de nouveaux gisements de diamants roses posera des défis. La plupart des gisements de diamants ont été découverts au milieu d’anciens continents car les volcans exposés sont plus faciles à localiser. Le volcan Argyle, situé à l'intersection de deux anciens continents, a produit plus de 90 % des diamants roses de la planète.

Le co-auteur et géologue principal Murray Rayner de Rio Tinto souligne l'importance de l'âge et de l'emplacement du volcan Argyle pour comprendre la formation de ces pierres précieuses rares et prisées. L'étude a été menée par des chercheurs affiliés au Centre John de Laeter de l'Université Curtin, au groupe Timescales of Mineral Systems et au Earth Dynamics Research Group.

En conclusion, la découverte du troisième indice nécessaire à l’identification de nouveaux gisements de diamants ouvre de nouvelles possibilités pour l’exploration diamantifère. Les chercheurs comprennent désormais mieux les conditions requises pour la formation des diamants roses et continueront à rechercher d’éventuels volcans diamantifères en Australie et dans d’autres régions.

Source : Université Curtin, Nature Communications.