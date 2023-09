Aimants réutilisés utilisés dans une expérience de physique révolutionnaire

By

Des scientifiques du laboratoire national d'Argonne du ministère américain de l'Énergie réutilisent les aimants de la source de photons avancée (APS) du laboratoire pour les utiliser dans une nouvelle machine en cours de construction par le laboratoire national de Brookhaven et l'installation d'accélérateur national Thomas Jefferson. Ces aimants seront utilisés dans le collisionneur électron-ion (EIC), un collisionneur de particules de pointe qui fournira de nouvelles connaissances sur la structure fondamentale de la matière.

Les aimants APS, remplacés par une technologie plus avancée, sont toujours en parfait état de fonctionnement. En réutilisant ces aimants, les laboratoires économisent de l’argent et réduisent les déchets. Christoph Montag de Brookhaven estime que cette collaboration permettra aux contribuables d'économiser environ 10 millions de dollars.

L'EIC va acquérir environ 700 aimants d'Argonne, répartis en deux catégories : les quadripôles et les sextupôles. Les aimants quadripolaires agissent comme des lentilles pour focaliser le faisceau électronique, tandis que les aimants sextupolaires corrigent les aberrations introduites par les quadripôles. Heureusement, les aimants APS peuvent être facilement intégrés dans l'EIC avec un reconditionnement minimal.

Cette utilisation d'aimants recyclés démontre non seulement l'engagement des laboratoires nationaux en faveur de pratiques durables, mais contribue également à l'avancement des frontières scientifiques. John Byrd d'Argonne considère l'EIC comme le projet d'accélérateur le plus ambitieux jamais entrepris par le ministère de l'Énergie. Il déclare : « En construisant l'EIC, les scientifiques combinent tous les aspects de ce que nous avons appris sur la construction d'accélérateurs. Chez Argonne, nous fournissons non seulement des aimants, mais également une expertise en conception d'installations.

En réutilisant les aimants et en collaborant entre laboratoires, la communauté scientifique peut éviter les problèmes de chaîne d’approvisionnement et maximiser les ressources. L’EIC sera prêt à faire des découvertes révolutionnaires en physique nucléaire, grâce aux aimants réutilisés et à l’effort collectif des scientifiques de plusieurs institutions.

Définitions:

– Aimants : Objets dotés d’un champ magnétique pouvant attirer ou repousser certains matériaux.

– Collisionneur de particules : type d’instrument scientifique qui accélère les particules subatomiques et les fait entrer en collision, permettant aux scientifiques d’étudier les propriétés fondamentales de la matière.

– APS : Advanced Photon Source, une installation utilisateur du DOE Office of Science qui produit des rayons X à haute énergie pour la recherche scientifique.

– EIC : Electron-Ion Collider, une machine de pointe qui fait entrer en collision des électrons et des ions pour étudier la structure de la matière.

