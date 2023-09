Le télescope géant Magellan franchit une étape importante dans la fabrication de miroirs primaires

Le télescope géant Magellan (GMT) fait des progrès significatifs dans son processus d'assemblage, alors qu'il commence la fabrication et le polissage de son septième et dernier miroir primaire. Cette étape marque l'achèvement de l'immense surface de collecte de lumière de 368 mètres carrés du télescope, qui sera l'optique la plus grande et la plus complexe jamais produite.

La fabrication du miroir primaire a lieu au Richard F. Caris Mirror Lab de l'Université de l'Arizona. Sous les tribunes du stade de football des Wildcats d'Arizona, près de 20 tonnes du verre optique le plus pur sont chauffées à 1,165 8.4 degrés Celsius dans un four unique. Au fur et à mesure que le verre fond, il se façonne vers l’extérieur pour former la surface paraboloïde incurvée du miroir. Une fois refroidi au cours des trois prochains mois, le miroir de XNUMX mètres de diamètre passera à l’étape de polissage.

Le rétroviseur principal du GMT n'est qu'un élément d'une prouesse technique remarquable. Une fois assemblés, les sept miroirs du télescope fonctionneront comme un miroir monolithique de 25.4 mètres, offrant jusqu'à 200 fois la sensibilité et quatre fois la résolution d'image des télescopes spatiaux actuels. Ce réseau de miroirs fera du GMT le premier télescope extrêmement grand au monde à compléter son miroir principal.

Le processus de fabrication des télescopes va au-delà de la production de miroirs. La structure du télescope de 39 mètres de haut est construite avec 2,100 XNUMX tonnes d'acier américain dans une usine de Rockford, dans l'Illinois. De plus, la fabrication des miroirs secondaires adaptatifs du GMT est également en cours.

Rebecca Bernstein, scientifique en chef du GMT, a souligné le potentiel révolutionnaire du télescope. Grâce à ses capacités de résolution spatiale et spectrale élevées, le GMT aura la capacité unique d’étudier les planètes et potentiellement de déterminer leur composition rocheuse, la présence d’eau liquide et la composition moléculaire de leur atmosphère, ce qui pourrait indiquer la possibilité de vie.

Le GMT devrait voir le jour d'ici la fin de la décennie et vise à apporter des réponses à certaines des questions les plus profondes de l'humanité sur nos origines et l'existence de la vie au-delà de la Terre.

