Une nouvelle étude suggère que les astéroïdes ultradenses pourraient contenir des éléments super-lourds

Une étude récente a révélé que certains astéroïdes ultradenses de notre système solaire pourraient être composés d’éléments super-lourds qui n’ont jamais été observés sur Terre. Ces astéroïdes ont une densité bien supérieure à la matière conventionnelle trouvée sur notre planète, ce qui rend leur composition unique et intrigante pour les scientifiques.

Un exemple est l’astéroïde 33 Polyhymnia, situé dans la ceinture principale d’astéroïdes entre Mars et Jupiter. La densité de Polyhymnia est si extrême qu’elle ne peut être comparée à rien sur Terre. Cela a amené les chercheurs à croire que cet astéroïde et d’autres astéroïdes similaires pourraient être constitués de types de matière non découverts qui ne peuvent être expliqués par la physique conventionnelle.

L'étude, menée par Johann Rafelski et ses collègues de l'Université de l'Arizona, s'est concentrée sur les objets compacts ultradenses (CUDO). Ces corps astronomiques ont une densité de masse supérieure à celle de l’osmium, qui est l’élément naturel le plus dense sur Terre. Les chercheurs suggèrent que les astéroïdes comme Polyhymnia pourraient être composés d’éléments dont le numéro atomique est supérieur à 118, ce qui n’a jamais été observé auparavant.

L’étude, dont la publication a été acceptée dans le European Physical Journal Plus, suggère qu’il pourrait y avoir un « îlot de stabilité nucléaire » autour du numéro atomique 164, où pourraient exister des éléments super-lourds. Bien que les éléments au-delà du numéro atomique 118 soient actuellement théoriques et instables, la densité de ces éléments devrait augmenter plus loin dans le tableau périodique.

S’il est confirmé que certains astéroïdes de la ceinture d’astéroïdes contiennent des éléments introuvables, ils pourraient devenir de futures cibles pour des missions minières. La possibilité d’obtenir des éléments superlourds, même ceux qui sont actuellement instables ou inobservés, à partir de notre propre système solaire est une perspective passionnante.

En conclusion, cette étude met en évidence l’existence potentielle d’éléments super-lourds dans les astéroïdes ultradenses, qui pourraient fournir des informations importantes sur la composition de notre système solaire et ouvrir de nouvelles voies pour l’exploration et l’extraction de ressources futures.

