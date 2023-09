La répartition mondiale et l'écologie des cercles de fées

L'atlas le plus complet des cercles de fées, un phénomène fascinant caractérisé par des motifs de sol nu entouré de parcelles de végétation circulaires, a été publié. L'étude a documenté 263 nouveaux sites de cercles de fées dans 15 pays sur trois continents, dont Madagascar et l'Asie. Cependant, aucun cercle de fées n’a été officiellement documenté en Amérique du Nord. Cette recherche fournit la preuve que les cercles de fées sont plus courants qu’on ne le pensait, permettant aux chercheurs de comprendre les facteurs qui influencent leur répartition à l’échelle mondiale.

Les cercles de fées fascinent depuis longtemps les scientifiques, et les théories sur leurs causes vont de l’activité des termites aux minéraux radioactifs. Avant cette étude, les cercles de fées n’avaient été observés que dans les zones arides du sud-ouest de l’Afrique et du centre de l’Australie. Les auteurs de l'étude affirment que cette recherche offre un aperçu de l'écologie, de la biogéographie et de la répartition mondiale de ces modèles de végétation.

La collection de cercles de fées la plus célèbre se trouve dans le désert du Namib, au sud-ouest de l’Afrique, où l’on peut trouver des millions de ces cercles. Les cercles varient en taille et sont constitués de parcelles de sol nues entourées d'anneaux d'herbe. Selon l'étude, les modèles de végétation en forme de cercle de fées se trouvent généralement dans des environnements caractérisés par des conditions de sol spécifiques, telles que de faibles niveaux de nutriments et une teneur élevée en sable, combinées à des climats arides avec des températures élevées et une saisonnalité de précipitations élevée. Certains éléments biologiques, comme les termitières, jouent également un rôle dans la présence de ces motifs.

Les chercheurs ont utilisé des modèles basés sur l’intelligence artificielle et des images satellite pour identifier de nouveaux emplacements présentant des motifs ressemblant à des cercles de fées. Les découvertes ont élargi la répartition connue des cercles de fées à des régions telles que le Sahel, le Sahara occidental, la Corne de l'Afrique, Madagascar, l'Asie du Sud-Ouest et l'Australie centrale. Il est intéressant de noter qu’aucun cercle de fées n’a été documenté jusqu’à présent en Amérique ou en Europe.

Sources:

– Les Actes de l’Académie Nationale des Sciences

– Université d’Alicante

Définitions :

– Cercles de fées : motifs de sol nu entourés de parcelles de végétation circulaires

– Modèles de végétation : modèles tels que des anneaux, des bandes et des taches qui se produisent dans les déserts et les régions arides

– Biogéographie : L’étude de la répartition des espèces et des écosystèmes