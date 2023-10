Les pulsars sont-ils la clé pour trouver la matière noire ?

By

Une nouvelle étude suggère que les pulsars, en particulier leur lueur résiduelle, pourraient détenir la clé de la détection des particules de matière noire appelées axions. Alors que les particules massives à faible interaction (WIMP) sont les candidats les plus couramment considérés pour la matière noire, les axions sont une autre option populaire. Initialement proposés pour répondre à certaines complexités de la physique des particules, les axions sont des particules de faible masse et sans charge qui n'interagissent pas fortement avec la matière ordinaire ou la lumière, ce qui en fait un candidat idéal pour la matière noire. Cependant, le défi réside dans la détection de la lumière faible et diffuse produite par la désintégration des axions en photons.

L'étude proposée explore la possibilité de détecter la lueur résiduelle des axions en se concentrant sur les pulsars, qui sont des étoiles à neutrons entourées de champs magnétiques puissants. Les pulsars génèrent de puissants flux d'énergie à partir de leurs pôles magnétiques, produisant de grandes quantités d'axions qui, en théorie, se désintègrent en lumière. Les auteurs de l’étude ont développé un modèle pour estimer la quantité de lumière produite par la désintégration des axions et simulé son apparition dans les flashs radio de puissants pulsars. Ils ont comparé leur modèle aux observations de 27 pulsars proches, mais n’ont trouvé aucune preuve d’axions.

Les résultats de cette étude ne supposent pas que les axions soient de la matière noire ; au lieu de cela, ils étudient eux-mêmes l’existence des axions. Sur la base de leurs observations, les chercheurs ont pu limiter la masse des axions, constatant qu’ils ne peuvent pas être plus légers que 10-8 électrons-volts ou plus lourds que 10-5 électrons-volts. Cette contrainte de masse fournit des informations précieuses sur la physique des particules, mais laisse encore insaisissable la nature des particules de matière noire.

Alors que la recherche de la matière noire insaisissable se poursuit, cette étude met en évidence le potentiel des pulsars et de leur lueur résiduelle pour percer les mystères des axions et potentiellement dévoiler la nature de la matière noire elle-même.

