Les avantages de diviser votre long terme pour améliorer la santé et les performances des os

Lorsqu’il s’agit de s’entraîner en vue d’une course, la pratique traditionnelle d’une longue course hebdomadaire a longtemps été considérée comme essentielle. Cependant, des recherches récentes suggèrent que cette tradition séculaire n’est peut-être pas tout ce qu’elle prétend être. En fait, il est de plus en plus évident que diviser votre course longue en deux courses plus courtes séparées par quelques heures de repos pourrait être une stratégie plus efficace pour maintenir la santé des os et améliorer les performances.

L’une des principales raisons pour lesquelles courir sur de longues distances peut être préjudiciable à vos os est le stress constant que cela leur impose. Lorsque vous chargez vos os en pratiquant des activités de mise en charge comme la course, ils s'adaptent et gagnent de la masse pour supporter la charge. Cependant, dépasser un certain seuil de stress peut en réalité désensibiliser vos os, entravant ainsi leur capacité à s’adapter davantage.

Des études ont montré qu’après quatre à huit heures de repos, vos os sont à nouveau sensibilisés au stress. Cela suggère que courir deux courses de distance plus courte avec une période de récupération entre les deux pourrait être plus bénéfique pour la santé des os qu’une course longue et continue. En permettant à vos os de récupérer et de s'adapter entre les courses, vous pouvez toujours parcourir la même distance tout en minimisant l'impact négatif sur la masse osseuse.

Bien que l’idée de diviser votre long terme puisse sembler non conventionnelle, il existe des preuves scientifiques qui soutiennent son efficacité. Une étude menée sur des souris a révélé que trois courses de 10 minutes réparties tout au long de la journée produisaient des adaptations similaires à celles d'une course de 30 minutes. De plus, la championne d'ultrarunning Camille Herron, connue pour ses nombreux records du monde, n'intègre qu'une ou deux courses longues par mois à son entraînement.

Alors, cela signifie-t-il que vous devriez complètement abandonner le long terme hebdomadaire ? Pas nécessairement. Les longues courses ont toujours leurs avantages, comme la pratique du ravitaillement et de la préparation le jour de la course. Cependant, l’essentiel est d’éviter de les faire consécutivement ou chaque semaine. Envisagez plutôt d’incorporer des courses plus courtes et plus fréquentes pour donner à vos os suffisamment de temps pour récupérer et s’adapter.

N'oubliez pas que la course à pied est très individuelle et que ce qui fonctionne pour un coureur peut ne pas fonctionner pour un autre. Si vous souffrez de fatigue, d'épuisement professionnel ou de blessures fréquentes, cela vaut peut-être la peine d'envisager une nouvelle approche. En donnant la priorité à la santé des os et en adaptant votre entraînement aux besoins de votre corps, vous pouvez améliorer vos performances et réduire le risque de blessures dues au surmenage.

QFP

1. Courir de longues distances est-il mauvais pour la santé des os ?

S'engager dans une course de longue distance peut exercer une pression importante sur vos os, ce qui peut entraîner une désensibilisation et entraver leur capacité à s'adapter davantage. Cependant, diviser votre course longue en courses plus courtes avec des périodes de récupération entre les deux peut aider à maintenir la santé des os tout en parcourant la même distance.

2. Le fractionnement de la stratégie à long terme est-il soutenu par la recherche scientifique ?

Oui, il existe des preuves scientifiques démontrant l’efficacité du fractionnement à long terme. Des études menées sur des souris ont montré que des courses plus courtes réparties tout au long de la journée peuvent produire des adaptations similaires à celles d'une course longue et continue. De plus, l'approche d'entraînement de la coureuse accomplie Camille Herron, qui intègre moins de courses longues, fournit une preuve concrète de ses avantages.

3. Dois-je éliminer complètement la longue course hebdomadaire de mon entraînement ?

Bien qu'il ne soit pas nécessaire d'éliminer complètement les séances hebdomadaires à long terme, il est préférable d'éviter de les faire consécutivement ou chaque semaine. Intégrer des courses plus courtes et plus fréquentes avec un temps de récupération adéquat peut être une stratégie plus efficace pour maintenir la santé des os et réduire le risque de blessures dues au surmenage.

4. Comment puis-je continuer à profiter des avantages des courses longues ?

Les longues courses sont utiles pour s’entraîner au ravitaillement et à la préparation du jour de la course. Au lieu de les faire chaque semaine, pensez à en inclure quelques-uns dans votre plan d’entraînement tout en prévoyant un temps de récupération suffisant entre les deux. De cette façon, vous pouvez toujours bénéficier des avantages des longues courses tout en minimisant l’impact négatif potentiel sur vos os.

5. La course à pied est-elle très individuelle ?

Oui, la course à pied est très individuelle et ce qui fonctionne pour un coureur peut ne pas fonctionner pour un autre. Il est important d'écouter votre corps, de surveiller vos performances et votre récupération, et d'ajuster votre entraînement en conséquence. Si vous souffrez de fatigue, d'épuisement professionnel ou de blessures récurrentes, il peut être intéressant d'explorer des approches d'entraînement alternatives, comme diviser votre course longue.