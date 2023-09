La communauté astrophysique vante un changement de paradigme dans notre compréhension de l’univers après la découverte d’un énorme amas de galaxies appelé El Gordo. Selon un groupe de chercheurs britanniques et allemands, l'existence d'El Gordo est incompatible avec les théories standards de la cosmologie et pourrait nécessiter un nouveau modèle de gravité.

En cosmologie standard, les amas galactiques se forment aux intersections des filaments de matière noire au sein de la toile cosmique. On s’attend à ce que ces amas se développent à un rythme similaire à mesure que la matière pénètre dans les nœuds. Cependant, El Gordo est exceptionnellement massif pour son âge, ce qui soulève des questions sur son processus de formation. Des observations récentes utilisant le télescope spatial Hubble et des simulations menées par les chercheurs suggèrent que la morphologie, la température et la luminosité des rayons X d'El Gordo ne peuvent être expliquées que si deux amas plus petits entrent en collision à une vitesse inhabituellement élevée.

Cette découverte remet en question le rôle de la matière noire dans le modèle cosmologique standard connu sous le nom de ΛCDM ou LCDM. La matière noire est une substance mystérieuse qui constituerait une partie importante de la matière totale de l’univers. Cependant, les simulations indiquent que la vitesse de collision requise pour El Gordo ne peut pas être expliquée par les modèles gravitationnels de la matière noire. Cette divergence soulève des doutes sur la validité du LCDM.

Les chercheurs plaident en faveur d’une théorie alternative de la gravité connue sous le nom de dynamique newtonienne modifiée, ou MOND, qui ne repose pas sur l’existence de matière noire. Ils pensent qu’El Gordo et d’autres amas présentant des tensions avec le LCDM prouvent que la matière noire est un fantasme. Certains scientifiques soutiennent cependant que les anomalies observées dans ces clusters peuvent s’expliquer par des erreurs systématiques ou des interprétations différentes des données.

Ce débat en cours appelle à une approche plus collaborative entre les astronomes observationnels et les physiciens théoriciens. Il souligne l’importance de combiner la collecte, l’analyse et l’interprétation des données pour développer une compréhension plus complète de l’univers.

En conclusion, la taille massive d'El Gordo remet en question la compréhension actuelle de la cosmologie et soulève d'importantes questions sur le rôle de la matière noire. Reste à savoir si cette découverte entraînera un changement de paradigme dans notre compréhension de l’univers. Néanmoins, il met en évidence la poursuite continue des connaissances et la remise en question constante des théories établies dans le domaine de l’astrophysique.

