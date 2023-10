Les chiens sont-ils plus intelligents que les loups ? Pas tout à fait, mais c'est compliqué

Les chiens ont parcouru un long chemin depuis leur évolution à partir du loup gris il y a plus de 15,000 XNUMX ans. Cependant, les chiens d’aujourd’hui sont-ils réellement plus intelligents que leurs ancêtres ? La réponse, selon les experts, n’est pas si simple. Même si les chiens et les loups possèdent des capacités cognitives différentes, il serait inexact de prétendre que l’un est intrinsèquement plus intelligent que l’autre.

La cognition animale englobe une gamme de capacités, qui peuvent être classées en deux catégories : la cognition sociale et la cognition non sociale. La cognition sociale fait référence aux compétences d'un individu lorsqu'il interagit avec d'autres animaux, tandis que la cognition non sociale concerne la façon dont les animaux perçoivent et manipulent le monde physique qui les entoure. Les chiens et les loups ont des capacités cognitives distinctes qui correspondent à leur mode de vie spécifique.

Le test de pointage est une expérience courante utilisée pour mesurer les capacités cognitives des chiens et des loups. Dans une étude récente, des chercheurs ont observé que les chiens étaient deux fois plus susceptibles que les loups de trouver de la nourriture cachée en fonction d'indices tels que le pointage ou le regard. Ces résultats suggèrent que la cognition du chien est préparée à comprendre les gestes et les intentions humaines. À l’inverse, les loups peuvent avoir une meilleure compréhension des causes et des effets, comme ils l’ont démontré dans une expérience où ils se sont abstenus de s’approcher d’une tasse vide qui avait été secouée. La compréhension que les loups ont de la causalité est probablement adaptative, étant donné leur dépendance à l'égard de la chasse indépendante dans la forêt.

Cependant, les capacités cognitives ne peuvent être réduites à un simple système de classement. Friederike Range, fondatrice du Wolf Science Center de Vienne, souligne qu'il existe de nombreux tests permettant d'évaluer les capacités cognitives des chiens et des loups. Dans l’ensemble, les loups sont plus enclins à effectuer des tâches coopératives avec les autres, tandis que les chiens excellent dans l’exécution de tâches avec les humains.

L’objectif de ces tests n’est pas d’établir si les chiens sont intrinsèquement plus intelligents que les loups, mais de mieux comprendre comment leurs capacités cognitives uniques leur permettent de naviguer dans le monde. Tout comme il serait difficile de comparer l’intelligence d’individus tels que Van Gogh et Einstein, l’évaluation de l’intelligence animale s’avère encore plus complexe en raison de la diversité de leurs compétences.

En conclusion, l’intelligence des chiens et des loups ne peut être mesurée de manière simple. Chaque espèce possède des capacités cognitives adaptées à son environnement et à ses besoins spécifiques. Comprendre ces distinctions améliore notre appréciation des capacités cognitives remarquables dont font preuve les chiens, tant domestiqués que sauvages.

Foire Aux Questions (FAQ)

Les chiens sont-ils plus intelligents que les loups ?

Même si les chiens et les loups possèdent des capacités cognitives différentes, il serait inexact de prétendre que l’un est intrinsèquement plus intelligent que l’autre. Les chiens sont souvent plus aptes à comprendre les gestes et les intentions humaines, tandis que les loups démontrent une meilleure compréhension des causes et des effets.

Comment les chercheurs mesurent-ils la cognition chez les chiens et les loups ?

Les scientifiques utilisent diverses expériences pour évaluer les compétences cognitives des chiens. Un test courant est le test de pointage, dans lequel les chercheurs cachent de la nourriture et fournissent des indices tels que pointer ou regarder. Les chercheurs examinent également les capacités des animaux à comprendre les causes et les effets, leur performance dans les tâches sociales et physiques, ainsi que de nombreux autres facteurs.

Pourquoi est-il difficile de classer l’intelligence parmi les chiens et les loups ?

Comparer l’intelligence des chiens et des loups, ou de deux individus, est complexe en raison de la diversité de leurs compétences. Différentes espèces présentent des capacités cognitives qui correspondent à leurs adaptations écologiques et évolutives spécifiques. De plus, l’intelligence est difficile à définir, même dans le contexte humain.

La domestication joue-t-elle un rôle dans les différences cognitives entre chiens et loups ?

Oui, la domestication a influencé les capacités cognitives des chiens. Les chiens se sont adaptés à la vie et au travail avec les humains, ce qui a favorisé des compétences cognitives différentes de celles de leurs homologues sauvages. Les loups, en revanche, s'appuient davantage sur des tâches coopératives au sein de leurs propres groupes.