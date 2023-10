Navires de charge et changement climatique : les carburants à faible teneur en soufre pourraient-ils être en cause ?

By

Un nouveau record a été établi en septembre 2023, lorsque la température mondiale était de 1.8 °C plus chaude que la normale. Cette chaleur sans précédent amène certains à se demander si les cargos, qui doivent désormais utiliser des carburants à faible teneur en soufre, pourraient contribuer au changement climatique. Depuis début 2020, les navires sont tenus d'utiliser du pétrole ne contenant pas plus de 0.5 % de soufre, ce qui réduit les niveaux de dioxyde de soufre et améliore la qualité de l'air. Cependant, certains craignent que ce changement de carburant puisse avoir des conséquences inattendues.

La théorie liant les carburants à faible teneur en soufre à la hausse des températures a du mérite, selon les scientifiques, mais elle n’est pas le moteur de la canicule actuelle. Si la combustion de carburant produit des particules refroidissantes qui favorisent la formation de nuages ​​et réfléchissent la lumière du soleil, elle émet également de grandes quantités de dioxyde de carbone qui réchauffe la planète. Le climatologue Olaf Morgenstern estime que l’impact des carburants marins plus propres sur les températures mondiales sera minime et qu’il faudra plusieurs années pour se matérialiser.

Il est important de noter que les combustibles fossiles ne sont pas la seule source de particules refroidissantes. Les algues produisent également des particules similaires qui ont un effet rafraîchissant sur la planète. De plus, ces particules perdent une partie de leur pouvoir à mesure qu’elles deviennent plus courantes. L'impact de l'élimination de certaines de ces particules de l'atmosphère est incertain et difficile à estimer, selon Morgenstern.

Même si l’utilisation de carburants à faible teneur en soufre présente des avantages pour la santé humaine et l’environnement, il est peu probable que son impact sur les températures mondiales soit significatif par rapport à d’autres facteurs tels que les émissions de combustibles fossiles et le phénomène météorologique El Niño. Morgenstern attribue la récente augmentation des températures à la marche continue du réchauffement climatique et à l’influence d’El Niño. Il souligne que l’augmentation de la température n’a pas été linéaire mais s’est produite par étapes, coïncidant souvent avec les années El Niño. L’arrivée d’El Niño, où l’eau chaude traverse l’océan Pacifique, libérant de la chaleur dans l’air, a des conséquences mondiales.

Même si les cargos peuvent contribuer au changement climatique, ils ne constituent qu’une pièce du puzzle. L’impact global des carburants à faible teneur en soufre sur les températures mondiales sera probablement faible, et d’autres facteurs, tels que les émissions de combustibles fossiles et les phénomènes climatiques naturels, auront une influence plus significative. Il est crucial de continuer à rechercher et à comprendre les interactions complexes entre différents facteurs afin de lutter efficacement contre le changement climatique.

