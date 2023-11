Le satellite météorologique de l’Arctique : améliorer les prévisions météorologiques dans l’Arctique

By

Une mission révolutionnaire est en cours pour révolutionner les prévisions météorologiques dans l’Arctique. Le satellite météorologique arctique, développé par l'Agence spatiale européenne (ESA), vise à remédier au manque de données permettant des prévisions précises à court terme dans cette région. Le satellite, construit en seulement 36 mois grâce à l'approche New Space, a maintenant été transporté d'OHB en Suède vers l'Allemagne pour une série de tests cruciaux.

Les satellites traditionnels en orbite géostationnaire et polaire fournissent des données précieuses pour les prévisions météorologiques. Cependant, la surveillance de l'Arctique s'est révélée insuffisante en raison du manque de visibilité des satellites géostationnaires. Le satellite météorologique arctique, qui sert de prototype à la potentielle constellation EPS-Sterna, vise à changer cela.

La mission EPS-Sterna envisage une constellation de six microsatellites répartis sur trois plans orbitaux pour fournir un flux continu de données sur la température et l'humidité depuis n'importe quel endroit de la Terre. Cette constellation permettrait des prévisions météorologiques à court terme, ou « prévision immédiate », dans l'Arctique, ainsi que d'améliorer les prévisions météorologiques mondiales. L'ensemble des six microsatellites serait réapprovisionné trois fois.

Avant que la mission EPS-Sterna ne devienne réalité, le prototype du satellite météorologique arctique doit prouver son efficacité. Le satellite est équipé d'un radiomètre micro-ondes à balayage croisé de 19 canaux de pointe, conçu pour fournir des sondages haute résolution de l'humidité et de la température de l'atmosphère dans toutes les conditions météorologiques.

Le satellite a subi des tests cruciaux, notamment la vérification des liens entre le satellite et le centre de contrôle de mission. Il fait actuellement l'objet d'une campagne de tests environnementaux à l'IABG en Allemagne, où il sera exposé aux vibrations du décollage, au bruit et aux conditions de température extrêmes rencontrées en orbite. Une fois ces tests terminés, le satellite retournera à OHB en Suède pour les dernières vérifications avant d'être transporté vers le site de lancement de SpaceX à Vandenberg, en Californie.

La date de lancement prévue du satellite météorologique arctique est le 1er juin 2024, à bord d'une fusée Falcon 9. En cas de succès, cette mission marquera une étape importante dans l’amélioration des capacités de prévision météorologique dans l’Arctique et au-delà.

QFP

Quel est le but du satellite météorologique arctique ?

Le satellite météorologique arctique vise à améliorer les prévisions météorologiques dans l’Arctique, qui manquent actuellement de données précises à court terme.

Qu'est-ce que la constellation EPS-Sterna ?

La mission EPS-Sterna est une constellation potentielle de six microsatellites qui fourniraient des données continues sur la température et l'humidité depuis n'importe quel endroit de la Terre, permettant ainsi des prévisions météorologiques à court terme et améliorant les prévisions météorologiques mondiales.

Quand le satellite météorologique arctique sera-t-il lancé ?

Le satellite devrait être lancé le 1er juin 2024 à bord d'une fusée Falcon 9.

Comment le satellite contribuera-t-il aux prévisions météorologiques ?

Équipé d'un radiomètre micro-ondes à balayage croisé à 19 canaux, le satellite recueillera des données haute résolution sur l'humidité et la température dans toutes les conditions météorologiques, améliorant ainsi la précision des prévisions météorologiques dans l'Arctique et dans le monde.