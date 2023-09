La plus ancienne structure en bois jamais découverte rappelle des ancêtres avancés

Les archéologues ont fait une découverte révolutionnaire aux chutes de Kalambo en Zambie, mettant au jour la plus ancienne structure en bois jamais découverte, datant d'au moins 476,000 XNUMX ans. Cette découverte suggère que nos ancêtres étaient plus avancés qu’on ne le pensait auparavant. La structure en bois, considérée comme une plate-forme, une passerelle ou une habitation surélevée, était exceptionnellement bien conservée et présente des preuves d'outils en pierre utilisés pour assembler deux grosses bûches. Une collection d'outils en bois, dont une cale et un bâton à creuser, ont également été découvertes sur le site.

Cette découverte remet en question l'idée selon laquelle nos ancêtres étaient nomades, car la structure semble être une habitation permanente à proximité des cascades. La présence d'une source d'eau pérenne suggère que nos proches avaient la capacité de planifier et de construire des structures permanentes. L'auteur principal de l'étude, l'archéologue Larry Barham, souligne que les découvertes démontrent les capacités de transformation et la pensée abstraite de nos ancêtres. Il suggère qu’ils ont utilisé leur intelligence, leur imagination et leurs compétences pour créer quelque chose qui n’avait jamais existé auparavant.

On pense que le niveau élevé de l’eau des chutes de Kalambo a préservé la structure en bois au fil des siècles. La datation par luminescence, une nouvelle méthode utilisée par les chercheurs, a révélé l'âge de la structure et confirmé qu'elle était antérieure à l'évolution de l'Homo sapiens. Les anciennes structures en bois remontaient à environ 9,000 XNUMX ans, ce qui rend cette découverte d'une grande importance pour comprendre les capacités de nos premiers ancêtres.

Cette découverte met en évidence les capacités cognitives de nos ancêtres, notamment la planification, la visualisation et la capacité à créer des structures complexes. Il remet en question les hypothèses antérieures sur les capacités et les modes de vie des premiers humains. Bien que des recherches plus approfondies soient nécessaires pour comprendre pleinement le but et la fonction de la structure, il est clair que nos ancêtres possédaient la capacité de réflexion avancée et de résolution de problèmes.

Sources:

– Nature (journal)