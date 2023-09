Les humains ont construit des structures en bois il y a un demi-million d’années, selon une étude

Des chercheurs de l’Université de Liverpool et de l’Université d’Aberystwyth ont découvert des preuves selon lesquelles les humains construisaient des structures en bois il y a un demi-million d’années. L'équipe a fouillé du bois bien conservé sur le site archéologique des chutes de Kalambo en Zambie, qui remonte à au moins 476,000 XNUMX ans, soit avant l'évolution de l'Homo sapiens. Les marques de coupe d'outils en pierre sur le bois prouvent que les premiers humains ont façonné et assemblé deux grosses bûches pour créer une structure, peut-être une plate-forme ou une partie d'habitation.

Cette découverte remet en question l’opinion dominante selon laquelle les humains de l’âge de pierre étaient nomades. La région fournissait une source d’eau permanente et une abondance de nourriture, permettant à ces humains de s’installer et de construire des structures. La découverte de structures en bois démontre que ces premiers humains possédaient l’intelligence, l’imagination et les compétences nécessaires pour créer quelque chose qui n’avait jamais existé auparavant.

L’équipe de recherche a utilisé de nouvelles techniques de datation par luminescence pour déterminer l’âge des découvertes. En analysant la dernière fois que les minéraux du sable environnant ont été exposés au soleil, les chercheurs ont pu situer le bois à un âge d'un demi-million d'années. Cette nouvelle méthode de datation a des implications significatives pour la compréhension de l’évolution humaine et permet de remonter plus loin dans le temps.

Le site de Kalambo Falls, situé sur la rivière Kalambo, se trouve à la frontière de la Zambie et de la région de Rukwa en Tanzanie. Il est connu pour son importance archéologique et a été proposé pour inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Les découvertes récentes soulignent l'importance du site et les chercheurs plaident pour sa reconnaissance comme site du patrimoine mondial des Nations Unies.

Cette recherche fait partie du projet plus vaste « Deep Roots of Humanity », financé par l'Arts and Humanities Research Council du Royaume-Uni. Il vise à étudier comment la technologie humaine s'est développée à l'âge de pierre. Le projet implique une collaboration avec la Commission nationale de conservation du patrimoine de Zambie, le musée Livingstone, le musée Moto Moto et le musée national de Lusaka. Les chercheurs prévoient que d’autres découvertes passionnantes émergeront des sables gorgés d’eau du site des chutes de Kalambo.