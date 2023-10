La NASA fournit des détails sur l'approche rapprochée de l'astéroïde 2023 TK15

By

La NASA a récemment partagé des informations sur l'astéroïde 2023 TK15, dont la rencontre la plus proche avec la Terre est prévue le 20 octobre. Cet astéroïde a été identifié et suivi à l'aide d'instruments technologiques avancés tels que le télescope NEOWISE, ALMA, Pans-STARRS1 et Catalina Sky Survey. .

L’astéroïde 2023 TK15 se déplace actuellement à une vitesse étonnante d’environ 79,085 379,994 kilomètres par heure – encore plus rapide qu’une navette spatiale. La NASA révèle qu'elle passera près de la Terre à une distance incroyablement proche de seulement 384,400 XNUMX kilomètres, ce qui est plus proche que la distance de la Lune de XNUMX XNUMX kilomètres. Cette approche rapprochée marque l’une des rencontres d’astéroïdes les plus proches de l’année.

Appartenant au groupe Apollo des astéroïdes géocroiseurs, cette roche spatiale porte un demi-grand axe plus grand que celui de la Terre. Ces astéroïdes portent le nom de l'astéroïde Apollo de 1862, découvert par l'astronome Karl Reinmuth. Malgré sa proximité avec la Terre, l’astéroïde 2023 TK15 ne représente aucune menace en raison de sa petite taille. La NASA estime qu'il mesure environ 130 pieds de large, ce qui le rend comparable en taille à un avion.

Il est intéressant de noter que ce n’est pas la première fois que l’astéroïde 2023 TK15 s’approche de la Terre, bien qu’il s’agisse de sa première désignation d’objet géocroiseur (NEO). Il est déjà passé par notre planète le 18 juin 2022, mais le Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA confirme qu'aucune autre approche rapprochée n'est attendue dans un avenir proche.

Dans le cadre d’une autre découverte fascinante, la NASA s’est récemment lancée dans une mission visant à étudier un astéroïde appelé 16 Psyché, connu pour son abondance de métaux précieux comme l’or, l’argent et le nickel. Cependant, il existe encore un autre astéroïde intrigant appelé 33 Polyhymnia qui a été découvert en 1854. Cet astéroïde, d'environ 50 à 60 kilomètres de large, est plus dense que l'Osmium, qui est reconnu comme l'élément le plus dense du tableau périodique. Les experts pensent que son comportement atomique pourrait indiquer l’existence d’un élément que nous ne connaissons pas encore.

