Le héros d'Apollo 13, TK Mattingly, est décédé à 87 ans

L'astronaute légendaire de la NASA, Thomas K. « TK » Mattingly, qui a joué un rôle crucial dans la mission Apollo 13, est décédé à l'âge de 87 ans. Les efforts de Mattingly pour résoudre les problèmes depuis le contrôle au sol ont contribué à assurer le retour en toute sécurité des objets de la mission. équipage.

Mattingly, qui a débuté sa carrière en tant que pilote dans l'US Navy, était initialement affecté au poste de pilote du module de commande du vol Apollo 13. Cependant, en raison d'une exposition potentielle à la rubéole, il a été retiré de la mission seulement 72 heures avant le lancement. Personne ne savait que les compétences de Mattingly seraient vitales face à une catastrophe imprévue.

Sur le chemin de la Lune, une explosion a gravement endommagé le vaisseau spatial. Mattingly, qui n'avait heureusement pas contracté la maladie, s'est rapidement rendu à Mission Control et a travaillé avec diligence pour développer des procédures permettant d'économiser l'énergie. Ces procédures ont finalement permis au véhicule endommagé de rentrer avec succès dans l'atmosphère terrestre, assurant ainsi la survie des astronautes James Lovell, Jack Swigert et Fred Haise.

L'héroïsme de Mattingly lors de la mission Apollo 13 a ensuite été décrit dans le film acclamé de 1995, « Apollo 13 », où il a été interprété par l'acteur Gary Sinise. Alors que le film capturait l'intensité et les défis auxquels l'équipe était confrontée, les efforts réels de Mattingly ont joué un rôle déterminant dans leur retour sain et sauf.

Tout au long de sa carrière, Mattingly a continué à contribuer à l'exploration spatiale. Il a servi comme pilote du module de commande lors de la mission Apollo 16 et a ensuite assumé le rôle de commandant du vaisseau spatial dans deux missions de la navette spatiale.

Les contributions de Thomas K. « TK » Mattingly à la NASA et à l'exploration spatiale ont laissé un impact durable. Ses capacités à résoudre des problèmes ont démontré le véritable esprit d’ingéniosité et de détermination qui définit les astronautes. L'héritage de Mattingly continuera d'inspirer les futures générations d'explorateurs de l'espace.

