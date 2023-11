L'astronaute de la NASA Thomas K. Mattingly est décédé, laissant derrière lui un héritage de résolution de problèmes

By

Thomas K. « TK » Mattingly, un astronaute respecté de la NASA, est malheureusement décédé à l'âge de 87 ans. Mattingly, connu pour sa rapidité de réflexion et ses capacités de résolution de problèmes, a joué un rôle essentiel dans la malheureuse mission Apollo 13, même s'il n'a pas pouvoir rejoindre l'équipage. La NASA a confirmé le décès de Mattingly dans un communiqué publié le 31 octobre.

Bien que Mattingly ait été initialement désigné comme pilote du module de commande d'Apollo 13, il a été cloué au sol à peine 72 heures avant la mission en raison d'une exposition potentielle à la rubéole. Il ne savait pas que son plus grand défi et sa plus grande contribution à la mission l'attendaient encore.

Lorsqu'une explosion s'est produite à bord du vaisseau spatial, mettant en danger la vie des astronautes James Lovell, Jack Swigert et Fred Haise, les capacités de Mattingly à résoudre les problèmes sont apparues au premier plan. Bien qu'il ne soit pas tombé malade, Mattingly a rapidement changé de vitesse et a rejoint Mission Control, où il a joué un rôle crucial dans le développement de procédures visant à économiser l'énergie. Cette approche innovante a permis au vaisseau spatial endommagé de rentrer en toute sécurité dans l'atmosphère terrestre, assurant ainsi la survie de l'équipage.

Les efforts remarquables de Mattingly lors de la mission Apollo 13 lui ont valu une reconnaissance mondiale, inspirant même un film hollywoodien. Dans le film « Apollo 1995 » de 13, le personnage de Mattingly a été interprété par le talentueux Gary Sinise.

Tout au long de sa carrière, Mattingly a apporté d'importantes contributions à l'exploration spatiale. Avant son implication dans Apollo 13, il a servi comme pilote dans la marine américaine avant d'être sélectionné dans la célèbre classe d'astronautes de 1966. Mattingly est ensuite devenu pilote du module de commande de la mission Apollo 16, puis a assumé le rôle de pilote. de commandant de vaisseau spatial dans deux missions de la navette spatiale.

Nelson, l'administrateur de la NASA, a reconnu l'héritage de Mattingly, déclarant : « Les contributions de TK ont non seulement repoussé les limites de l'exploration spatiale, mais ont également ouvert la voie à des progrès inestimables dans notre compréhension de l'univers. »

Le décès de Mattingly marque la fin d'une époque dans l'exploration spatiale, mais son héritage en tant qu'astronaute dévoué et résolveur de problèmes continuera d'inspirer les générations futures.

