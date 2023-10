Un astéroïde récemment découvert va passer de près la Terre

Ces dernières années, il a été largement admis qu’un impact d’astéroïde était la cause la plus probable de l’extinction des dinosaures. L'hypothèse d'Alvarez, la théorie la plus répandue expliquant cet événement d'extinction, suggère qu'un astéroïde est entré en collision avec la Terre il y a environ 65 millions d'années, entraînant l'éradication de nombreuses espèces de dinosaures. Les preuves à l'appui de cette théorie incluent la découverte du cratère d'impact, connu sous le nom de cratère Chicxulub, niché sous la péninsule du Yucatan au Mexique. Selon l'hypothèse, l'impact de l'astéroïde aurait déclenché d'énormes raz de marée et créé un cratère de 140 km de large. Des débris auraient été éjectés dans l’espace, recouvrant la Terre dans un scénario semblable à un hiver nucléaire, entraînant finalement la disparition des dinosaures.

Récemment, le Bureau de coordination de la défense (PDCO) de la NASA, responsable de la surveillance des objets géocroiseurs (NEO), a mis en lumière un astéroïde qui devrait passer de près près de la Terre aujourd'hui. Désigné astéroïde 2023 UH par le Center for Near-Earth Object Studies (CNEOS) de la NASA, ce rocher devrait se rapprocher à 2.5 millions de kilomètres de notre planète le 20 octobre. Actuellement, il se dirige vers la Terre à une vitesse d'environ 39,932 XNUMX kilomètres. par heure, soit un peu moins de la vitesse d'un missile balistique intercontinental (ICBM).

Appartenant au groupe Apollo des astéroïdes géocroiseurs, l'astéroïde 2023 UH fait partie d'une classe de roches spatiales qui croisent l'orbite terrestre et ont des demi-grands axes plus grands que celui de la Terre. Ces astéroïdes doivent leur nom au colossal astéroïde Apollo de 1862, découvert pour la première fois par l'astronome allemand Karl Reinmuth dans les années 1930.

La NASA a également fourni des informations concernant la taille de l'astéroïde 2023 UH, déclarant qu'il ne peut pas être classé comme « astéroïde potentiellement dangereux » en raison de sa taille relativement petite. Mesurant entre 52 et 118 pieds de largeur, cet astéroïde est de taille comparable à un avion.

De plus, deux autres astéroïdes, l'astéroïde 2023 TK15 et l'astéroïde 2020 UR, devraient également passer près de la Terre aujourd'hui, rejoignant l'astéroïde 2023 UH dans son approche rapprochée.

