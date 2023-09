Un autre appel rapproché : l’astéroïde 2023 SW6 s’approche de la Terre

By

Après avoir raté de peu une collision avec l'astéroïde 2023 SF6 hier, la Terre est à nouveau confrontée à une potentielle rencontre rapprochée avec un astéroïde. Le Bureau de coordination de la défense planétaire (PDCO) de la NASA a émis un avertissement concernant l'approche de l'astéroïde 2023 SW6, qui devrait s'approcher très près de notre planète.

Bien qu’il n’y ait aucun risque d’impact, l’astéroïde s’approchera au plus près de la Terre le 28 septembre, passant à une distance de 1.3 million de kilomètres. Se déplaçant à une vitesse d'environ 42,755 2013 kilomètres par heure, cette roche spatiale a presque la même taille que l'astéroïde de Tcheliabinsk qui a causé d'importants dégâts lorsqu'il s'est écrasé sur la ville russe en XNUMX.

Les estimations de la NASA indiquent que l'astéroïde 2023 SW6 mesure environ 57 pieds de large, ce qui le rend comparable en taille à une petite maison. Il appartient au groupe Apollo des astéroïdes géocroiseurs, du nom de l'astéroïde Apollo de 1862 découvert dans les années 1930. Ces astéroïdes croisent la trajectoire de la Terre sur leurs orbites.

Il est intéressant de noter qu’il s’agira de la première approche rapprochée enregistrée de l’astéroïde 2023 SW6 vers la Terre. La recherche dans la base de données sur les petits corps de la NASA montre que l'astéroïde ne s'approchera pas extrêmement près de notre planète dans un avenir prévisible.

En termes de défense planétaire, l’hypothèse d’Alvarez met en lumière les dangers potentiels des impacts d’astéroïdes. Proposée par Luis et Walter Alvarez en 1980, cette hypothèse suggère qu'une frappe d'astéroïde il y a plus de 65 millions d'années aurait déclenché l'extinction des dinosaures. Des recherches récentes suggèrent que Jupiter, la plus grande planète de notre système solaire, pourrait avoir joué un rôle en détournant l'astéroïde de sa trajectoire initiale vers la Terre.

Selon le physicien Brian Cox, la force gravitationnelle de Jupiter aurait pu modifier la trajectoire de l'astéroïde, le conduisant vers une trajectoire de collision avec notre planète. L'influence significative de Jupiter dans le système solaire met en évidence son pouvoir à la fois de créateur et de destructeur.

