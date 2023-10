Les fourmis imitent les particules autopropulsées lorsqu'elles transportent de gros objets

Une équipe de physiciens de l’Institut des sciences Weizmann en Israël a découvert que les fourmis de l’espèce Paratrechina longicornis transportent collectivement de gros objets d’une manière qui ressemble au mouvement de particules autopropulsées dans un fluide. Les chercheurs ont observé que lorsque ces fourmis rencontrent un aliment, elles créent une traînée de phéromones pour attirer davantage de fourmis sur le site. Une fois qu’un nombre suffisant de fourmis se sont rassemblées, elles travaillent ensemble pour ramener l’objet au nid.

Des recherches antérieures ont montré qu'au cours des premières étapes du transport d'un objet, les fourmis individuelles tirent dans des directions différentes, ce qui entraîne une brève lutte acharnée. Cependant, au fil du temps, une mentalité de groupe s’installe et les fourmis suivent un seul chef, se déplaçant de manière coordonnée vers le nid.

Pour leur étude, les physiciens ont enduit des rouages ​​de différentes tailles avec de la nourriture pour chats et ont filmé les fourmis se rassemblant autour de la nourriture et commençant à la rapporter à la maison. Les chercheurs ont découvert que le comportement des fourmis ressemblait beaucoup au mouvement des particules automotrices décrit par les équations de Langevin dans un liquide.

Les résultats suggèrent que le comportement d'un groupe de fourmis transportant collectivement un gros objet peut être modélisé en utilisant les mêmes principes que ceux utilisés pour décrire le comportement des particules autopropulsées en physique. Ce lien entre le comportement coopératif des fourmis et les particules autopropulsées donne un aperçu de la dynamique des systèmes impliquant des individus en interaction.

Des recherches plus approfondies pourraient explorer comment d'autres espèces de fourmis et d'insectes sociaux présentent un comportement collectif similaire lors du transport d'objets, et comment ces comportements peuvent être appliqués à la résolution de problèmes et à l'optimisation dans des domaines tels que la robotique et la logistique.

Source : PRX Vie (2023). DOI : 10.1103/PRXLife.1.023001