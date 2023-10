Des fourmis trouvées piégées dans des déchets plastiques, soulignant l'impact plus large de la pollution sur les animaux terrestres

Des découvertes récentes aux îles Canaries ont révélé que la pollution plastique affecte non seulement la vie marine mais aussi les créatures terrestres. Les chercheurs ont trouvé des fourmis de l'île de La Palma victimes des déchets plastiques. En examinant 113 fourmis, ils ont découvert une fourmi Lasius grandis prise dans une fibre rouge et une fourmi Monomorium prise au piège par une fourmi noire, les deux étant confirmées comme étant en plastique.

S’il est largement reconnu que le plastique constitue une menace pour les oiseaux et les mammifères marins, cette découverte souligne que les animaux terrestres sont également en danger. Des plastiques ont été trouvés dans le corps des chameaux et ont été associés au déclin des oiseaux chanteurs. Même les insectes, comme les larves de phryganes, ont incorporé des fragments de plastique dans leur enveloppe protectrice. Cependant, les incidents où des insectes s'emmêlent dans des déchets plastiques, comme les fourmis des îles Canaries, sont rares et constituent l'un des premiers cas enregistrés.

Les fourmis empêtrées ont été retrouvées vivantes et apparemment indemnes, ce qui soulève des questions sur le véritable impact de tels enchevêtrements. Les origines des fibres plastiques restent incertaines, mais les routes et sentiers de randonnée à proximité pourraient en être des sources potentielles. De plus, les déchets plastiques peuvent parcourir de longues distances à cause du vent, affectant même les zones reculées.

La découverte de fourmis piégées dans du plastique rappelle que la pollution plastique a des conséquences considérables, même dans des endroits inattendus. L'écologiste urbain Álvaro Luna souligne l'importance d'élargir notre compréhension au-delà des écosystèmes marins pour comprendre pleinement l'ampleur du problème.

À mesure que les recherches se poursuivent, il devient de plus en plus clair à quel point la pollution plastique est omniprésente. L'écologiste marine Melanie Bergmann suggère que les insectes pourraient avoir été piégés dans le plastique beaucoup plus longtemps qu'on ne le pensait auparavant. Cette découverte souligne la nécessité de lutter contre la pollution plastique et son impact sur toutes les formes de vie, tant sur terre que dans les océans.

