L'impact des aérosols anthropiques sur les régimes de précipitations en Asie du Sud

Ces dernières années, l'impact des aérosols sur le climat de la Terre a suscité de plus en plus d'inquiétudes. Les aérosols sont de fines particules en suspension dans l'air, souvent rejetées à la suite d'activités humaines telles que l'agriculture, la pollution et l'utilisation de certains produits. Ils peuvent avoir une influence significative sur notre planète, affectant la manière dont le rayonnement solaire est diffusé et absorbé, ainsi qu’en modifiant la formation des nuages ​​et les gradients de température.

L’Asie du Sud est particulièrement préoccupante, où les concentrations d’aérosols sont parmi les plus élevées au monde. Une nouvelle étude publiée dans Geophysical Research Letters a révélé que ces aérosols ont un impact substantiel sur les régimes de précipitations dans la région, en particulier pendant les périodes de mousson et post-mousson. La recherche, menée par le Dr Jitendra Singh et ses collègues de l'Institut des sciences atmosphériques et climatiques de Zurich, a utilisé des techniques de modélisation pour prédire l'impact des aérosols sur les précipitations à l'avenir.

L'étude a révélé que les aérosols ont un effet desséchant combatif, supprimant les précipitations d'environ 30 à 50 %. Ceci est particulièrement préoccupant car des précipitations fiables sont cruciales pour l'économie de la région, ainsi que pour la sécurité des ressources alimentaires et hydriques. Les chercheurs prédisent que les régimes de précipitations pourraient être supprimés pendant 50 ans pendant la saison de la mousson et 10 ans pendant la saison post-mousson.

L’impact sur les moussons est dû aux concentrations élevées d’aérosols dans l’hémisphère nord, qui poussent la zone de convergence intertropicale vers le sud et affaiblissent le modèle climatique. Le type et la répartition des aérosols jouent également un rôle important dans les changements de précipitations. Durant les périodes précédant et suivant la mousson, la combustion de la biomasse et des fossiles domine les rejets d'aérosols, tandis que la saison de la mousson est caractérisée par des sources anthropiques, des poussières minérales et des embruns marins.

La modélisation de l'équipe de recherche a également révélé que les gaz à effet de serre ont un effet compensatoire sur les aérosols, retardant ainsi les précipitations de mousson. Cependant, la baisse globale de l’abondance des aérosols depuis 2020 suggère que les politiques de lutte contre la pollution atmosphérique en Amérique du Nord, en Europe et en Asie de l’Est pourraient avoir eu un impact positif.

Il est important de noter que ces résultats sont basés sur un scénario d’émissions spécifique et peuvent changer à mesure que les efforts visant à réduire les émissions de carbone se poursuivent. Néanmoins, l'étude souligne la nécessité de politiques plus strictes pour lutter contre la pollution par les aérosols en Asie du Sud et met en évidence les conséquences potentielles de l'évolution des régimes de précipitations sur l'environnement naturel et la population humaine de la région.

Source : Singh et coll. (2023) « Modèle spatial modélisé des changements de précipitations pendant la mousson et les périodes pré et post-mousson. » Lettres de recherche géophysique.