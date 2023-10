Les plates-formes de glace de l'Antarctique sont menacées à mesure qu'elles rétrécissent rapidement, selon une étude

Les scientifiques ont récemment découvert que l’Antarctique est confrontée à une crise à mesure que ses plates-formes de glace rétrécissent rapidement. Une analyse complète de 100,000 40 images radar satellite réalisée par des chercheurs de l'Université de Leeds a révélé que 25 pour cent des plates-formes de glace de l'Antarctique ont considérablement diminué en volume au cours des XNUMX dernières années. Cette tendance inquiétante est particulièrement évidente dans la moitié ouest de l’Antarctique, qui est plus vulnérable aux eaux chaudes et a connu une érosion rapide de ses plates-formes de glace.

Les plates-formes de glace sont des stabilisateurs essentiels pour les glaciers de la région, agissant comme des contreforts qui ralentissent l'écoulement des glaces dans l'océan. La réduction de ces plates-formes de glace augmente le taux de perte de glace de la calotte glaciaire, ce qui constitue une menace importante pour le niveau mondial de la mer. L'étude a révélé que sur les 162 plates-formes de glace autour de l'Antarctique, 71 ont diminué de volume, libérant un chiffre stupéfiant de 67 XNUMX milliards de tonnes d'eau de fonte dans l'océan.

La plate-forme de glace de Getz et la plate-forme de glace de Pine Island ont été identifiées comme les plus touchées, perdant respectivement 1.9 billion de tonnes et 1.3 billion de tonnes de glace. Ces résultats sont alarmants, car ils indiquent que près de la moitié des plates-formes de glace rétrécissent sans aucun signe de récupération, contrairement aux attentes des chercheurs.

Les satellites ont joué un rôle crucial dans la surveillance des plateformes de glace de l'Antarctique. Des missions telles que Copernicus Sentinel-1 de l'Europe et CryoSat de l'ESA ont fourni des données précieuses aux scientifiques pour mesurer les changements de hauteur de glace et calculer les variations du volume réel de glace. Ces missions, ainsi que le CryoSat de l'ESA en particulier, ont joué un rôle déterminant dans la surveillance de l'environnement polaire.

Cette recherche souligne le besoin urgent d’une action mondiale immédiate pour lutter contre le changement climatique et ses impacts. Le rétrécissement continu des plates-formes de glace de l'Antarctique pourrait avoir des conséquences catastrophiques sur le niveau mondial de la mer et sur les schémas de circulation océanique. Il est crucial de mettre en œuvre des mesures urgentes et décisives pour préserver l’équilibre délicat du climat de notre planète et la stabilité de nos océans.

Sources:

– Étude de la revue Science Advances

- Université de Leeds

– Programme Science de l'observation de la Terre pour la société de l'ESA