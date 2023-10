Les plates-formes de glace de l'Antarctique évoluent avec les marées

By

Résumé : Les limites des plates-formes de glace de l'Antarctique se déplacent jusqu'à neuf milles avec la marée, selon une étude récente. Ce mouvement a des implications significatives pour la compréhension de la dynamique des plates-formes de glace et peut aider les scientifiques à prédire les changements futurs dans la calotte glaciaire de l'Antarctique.

L'Antarctique, le continent le plus au sud de la Terre, abrite d'immenses plates-formes de glace qui entourent son littoral. Ces plates-formes de glace sont constamment en mouvement, mais les chercheurs ont découvert que leurs limites se déplacent également avec les marées.

L'étude, menée par une équipe de chercheurs de diverses institutions, a utilisé des données satellitaires pour suivre le mouvement des plateformes de glace de l'Antarctique. Ils ont découvert que les plates-formes de glace se déplacent en réponse aux forces gravitationnelles exercées par les marées. Ce mouvement peut atteindre neuf milles, selon l’emplacement et la taille de la banquise.

Comprendre la dynamique des plates-formes de glace est crucial pour prédire le comportement futur de la calotte glaciaire de l'Antarctique. À mesure que les températures mondiales augmentent, la fonte des plates-formes de glace peut contribuer à l’élévation du niveau de la mer. En prédisant avec précision le mouvement des plates-formes de glace, les scientifiques peuvent mieux estimer l'impact potentiel sur le niveau de la mer et les communautés côtières du monde entier.

Les chercheurs ont également noté que le déplacement des limites des plates-formes de glace pourrait avoir des implications sur la stabilité des plates-formes de glace elles-mêmes. À mesure que les limites se déplacent, elles peuvent créer des contraintes et des fractures au sein de la glace, augmentant potentiellement les risques de vêlages, au cours desquels de gros morceaux de glace se détachent du plateau.

Cette étude renforce notre compréhension de la nature complexe et dynamique des plates-formes de glace de l'Antarctique. En étudiant le mouvement de ces plateaux au gré des marées, les scientifiques peuvent mieux comprendre les facteurs qui déterminent leur comportement et faire des prédictions plus précises sur l'état futur de la calotte glaciaire de l'Antarctique.

Définitions:

– Plateformes de glace : plates-formes de glace épaisses et flottantes attachées à la côte de l’Antarctique.

– Marées : montées et descentes régulières des océans de la Terre provoquées par l'attraction gravitationnelle de la Lune et du Soleil.

Sources:

– Inde Éducation | Dernières nouvelles sur l'éducation | Actualités éducatives mondiales | Nouvelles éducatives récentes