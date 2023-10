Plus de 40 % des plates-formes de glace de l'Antarctique ont diminué depuis 1997, et la moitié ne montre aucun signe de récupération

By

Une étude révolutionnaire de l'Université de Leeds a révélé que plus de 40 % des plates-formes de glace de l'Antarctique ont rétréci depuis 1997, et près de la moitié d'entre elles ne montrent aucun signe de récupération. Cette découverte alarmante marque un tournant crucial dans notre lutte contre le réchauffement climatique et souligne la nécessité urgente de lutter contre la crise climatique.

L'étude, publiée dans la revue Scientific Advances, a utilisé une technologie satellitaire de pointe pour analyser la dynamique des plateformes de glace de l'Antarctique. Les résultats ont montré qu’entre 1997 et 2021, le continent a perdu la quantité stupéfiante de 7.5 59 milliards de tonnes de glace. Alors que la partie orientale de l’Antarctique a enregistré un gain de 67 XNUMX milliards de tonnes, la région occidentale a subi une perte catastrophique de XNUMX XNUMX milliards de tonnes.

La principale cause de ce changement radical est l’eau chaude du côté ouest de l’Antarctique, qui érode sans relâche les plates-formes de glace. En revanche, la partie orientale de l’Antarctique reste relativement protégée avec des eaux plus froides, ce qui permet aux plates-formes de glace de se maintenir, voire de croître.

Les plates-formes de glace de l'Antarctique jouent un rôle essentiel dans la régulation du flux des glaciers vers la mer. Lorsque la taille de ces plateaux diminue, les glaciers libèrent de grandes quantités d’eau douce dans l’océan, perturbant ainsi les courants de l’océan Austral. Cette perturbation peut avoir des conséquences considérables sur les conditions météorologiques, les pêcheries et les écosystèmes du monde entier.

Le lien entre la fonte des glaces de l’Antarctique et la crise climatique plus large est indéniable. La majorité des plates-formes de glace en rétrécissement ne montrent aucun signe de récupération, ce qui indique que la perte de glace actuelle ne fait pas partie d'un cycle naturel. Des recherches récentes suggèrent également que l’Antarctique se réchauffe à un rythme près de deux fois supérieur à celui du reste du monde, dépassant les prévisions des modèles climatiques.

Les implications de la perte de glace en Antarctique sont importantes. La fonte des calottes glaciaires de l'Antarctique pourrait contribuer jusqu'à un mètre à l'élévation du niveau de la mer d'ici la fin du siècle en cours. À l’approche de la COP3.3, le sommet des Nations Unies sur le climat, il est urgent que les dirigeants du monde prennent des mesures décisives pour faire face à la crise climatique et éliminer progressivement les combustibles fossiles.

