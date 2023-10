La glace de mer de l'Antarctique rétrécit jusqu'à atteindre un niveau record, accélérant ainsi l'élévation mondiale du niveau de la mer

La glace de mer de l'Antarctique, autrefois suffisamment étendue pour doubler la taille du continent gelé, a atteint cette année un niveau record. Les eaux océaniques plus chaudes causées par le changement climatique ont contribué au rétrécissement significatif de la glace de mer hivernale, cette année connaissant la plus petite étendue de glace depuis le début des mesures par satellite en 1980.

Dans une analyse récente du Centre national de données sur la neige et la glace, il a été découvert que le 10 septembre, la glace de mer avait atteint sa plus grande étendue de l'année, mais qu'elle était de près de 350,000 1986 milles carrés plus petite que le précédent record de XNUMX. Ce déclin dans la glace de mer a des conséquences considérables, notamment en ce qui concerne l'élévation du niveau de la mer à l'échelle mondiale.

Même si l’absence de glace de mer n’ajoute pas directement d’eau à l’océan, elle joue un rôle crucial en protégeant les glaciers et les plates-formes de glace des tempêtes et des eaux océaniques chaudes. L’absence de glace de mer accélère la fonte de ces formations de glace terrestres, entraînant une élévation accrue du niveau de la mer. De plus, l’eau océanique exposée absorbe plus de chaleur que la glace, ce qui rend difficile la récupération et la reformation de la glace marine au cours des années suivantes.

Les scientifiques préviennent que le système de glace de mer de l'Antarctique est entré dans un nouveau régime, caractérisé par une plus forte influence des eaux océaniques chaudes qui limitent la croissance de la glace. La perte importante de glace de mer est un indicateur alarmant de l’impact du changement climatique sur l’Antarctique.

Des recherches plus approfondies mettent également en évidence la fonte rapide des glaciers et des plates-formes de glace de l'Antarctique. La plate-forme de glace de l’Antarctique occidental, en particulier, répond le plus profondément au réchauffement climatique. Il contient une quantité importante d’eau qui, si elle fondait, pourrait faire monter considérablement le niveau de la mer à l’échelle mondiale.

Le déclin accéléré de la banquise de l’Antarctique appelle à une action urgente pour atténuer le changement climatique et limiter l’augmentation du niveau de la mer à l’échelle mondiale. Alors que l’humanité est confrontée aux conséquences de ces changements, les mesures d’adaptation deviennent essentielles pour relever les défis posés par la fonte des glaces en Antarctique.

QFP

1. Comment le rétrécissement de la glace de mer de l’Antarctique contribue-t-il à l’élévation du niveau de la mer à l’échelle mondiale ?

L’absence de glace de mer entraîne une fonte accélérée des glaciers et des plates-formes de glace terrestres. À mesure que ces formations de glace terrestres fondent, elles apportent davantage d’eau aux océans, entraînant une élévation du niveau de la mer à l’échelle mondiale.

2. Pourquoi est-il difficile pour la glace de mer de se rétablir après une mauvaise année de retrait ?

L'eau de mer exposée, qui ne gèle pas, absorbe plus de chaleur que la glace. Cette absorption accrue de chaleur rend difficile la reformation de la nouvelle glace au cours des années suivantes, entravant ainsi la reconstitution de la glace de mer après un déclin significatif.

3. Quel est l’impact des eaux océaniques chaudes sur le système de glace marine de l’Antarctique ?

Les eaux océaniques plus chaudes limitent la croissance des glaces, ce qui pourrait conduire à un nouveau régime dans le système de glace marine de l'Antarctique. L’influence des eaux océaniques chaudes réduit l’étendue de la glace marine et contribue à son rétrécissement au fil du temps.