Une nouvelle étude montre une réduction significative des plates-formes de glace de l'Antarctique

Une étude récente financée par le programme Earth Observation Science for Society de l'ESA a révélé que 40 % des plates-formes de glace de l'Antarctique ont connu une diminution significative de leur volume au cours des 25 dernières années. Cette découverte alarmante met en évidence l’impact croissant du changement climatique sur le continent le plus au sud.

Les plates-formes de glace jouent un rôle crucial dans la stabilisation des glaciers de l'Antarctique en agissant comme des barrières, ralentissant l'écoulement des glaces dans l'océan. Cependant, à mesure que ces plates-formes de glace rétrécissent, le taux de perte de glace de la calotte glaciaire augmente, ce qui constitue une menace majeure pour le niveau mondial de la mer.

L'équipe de recherche, dirigée par des scientifiques de l'Université de Leeds, a analysé 100,000 162 images radar satellite pour tirer ses conclusions. Ils ont constaté que sur les 71 plates-formes de glace autour de l’Antarctique, 67 avaient considérablement réduit leur volume. Collectivement, ces plates-formes de glace en diminution ont rejeté environ XNUMX XNUMX milliards de tonnes d’eau de fonte dans l’océan.

L'étude a révélé que la moitié ouest de l'Antarctique, exposée aux eaux chaudes, a connu une érosion rapide de ses plates-formes de glace. En revanche, la moitié est, protégée par une bande d’eau froide le long de la côte, a connu moins de perte de glace.

Parmi les plates-formes de glace qui ont subi les plus grandes pertes de glace au cours de la période d'étude, citons la plate-forme de glace de Getz, qui a perdu 1.9 billion de tonnes de glace, et la plate-forme de glace de Pine Island, qui a perdu 1.3 billion de tonnes de glace. D’un autre côté, la plate-forme de glace d’Amery a gagné 1.2 XNUMX milliards de tonnes de glace en raison de son emplacement dans des eaux plus froides.

Les chercheurs ont été surpris de constater que près de la moitié des plates-formes de glace ne montraient aucun signe de récupération, contrairement à leurs attentes d'un rétrécissement à court terme suivi d'une lente repousse. Le Dr Benjamin Davison, chercheur à l'Université de Leeds, a commenté ces résultats en déclarant : « De nombreuses plates-formes de glace se sont beaucoup détériorées, 48 ​​d'entre elles ayant perdu plus de 30 % de leur masse initiale en seulement 25 ans. C’est une preuve supplémentaire que l’Antarctique change en raison du réchauffement climatique. »

Dans la surveillance de la région polaire, des satellites équipés d'instruments radar, tels que la mission européenne Copernicus Sentinel-1 et CryoSat de l'ESA, ont joué un rôle essentiel en fournissant des données pour cette étude. Ces satellites ont permis aux scientifiques de mesurer les changements de hauteur des glaces et de calculer les changements réels de volume de glace.

Les résultats de cette étude soulignent le besoin urgent d’une action mondiale pour faire face aux impacts du changement climatique. Alors que les plates-formes de glace de l'Antarctique continuent de diminuer, les conséquences sur le niveau mondial de la mer et sur les schémas de circulation océanique pourraient être catastrophiques.

