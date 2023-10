By

Une étude récente menée par des scientifiques de l'Université de Leeds révèle que plus de 40 % des plates-formes de glace de l'Antarctique ont subi un rétrécissement depuis 1997. De plus, près de la moitié de ces plates-formes de glace ne montrent aucun signe de récupération. L'étude établit un lien entre ce phénomène et la dégradation du climat.

Selon les recherches, environ 67 59 milliards de tonnes de glace ont été perdues dans l’Antarctique occidental, tandis que 1997 2021 milliards de tonnes ont été ajoutées à l’Est entre 7.5 et XNUMX. En fin de compte, cela a entraîné une perte nette de XNUMX XNUMX milliards de tonnes. La fonte des glaces dans la région occidentale est attribuée aux eaux chaudes, tandis que les eaux plus froides dans la région orientale ont empêché une perte importante de glace ou ont même contribué à la croissance de la banquise.

Les plates-formes de glace jouent un rôle crucial car elles empêchent l'écoulement des glaciers vers la mer. Lorsque ces plateaux diminuent, les glaciers libèrent de plus grandes quantités d’eau douce, ce qui peut perturber les courants de l’océan Austral. Ces changements peuvent potentiellement avoir un impact sur les modèles de circulation mondiale.

Le Dr Benjamin Davison, chercheur principal et expert en observation de la Terre, explique que la détérioration des plates-formes de glace varie en raison des différences de température des océans et des courants autour de l'Antarctique. Il note que la région occidentale est exposée à des eaux chaudes, ce qui entraîne une érosion rapide des plates-formes de glace par le bas, tandis que l'est de l'Antarctique bénéficie d'une bande d'eau froide qui la protège des eaux chaudes voisines.

Pour mesurer les changements de glace, les scientifiques ont utilisé une technologie satellitaire capable de pénétrer l'épaisse couverture nuageuse pendant les longues nuits polaires. En analysant plus de 100,000 XNUMX images satellite, ils ont évalué la santé des plates-formes de glace, fournissant ainsi un aperçu des implications mondiales de ces changements. Les résultats ont été publiés dans la revue Scientific Advances.

Les 67 25 milliards de tonnes d’eau douce rejetées dans l’océan sur une période de XNUMX ans modifient les courants océaniques responsables du transport de la chaleur et des nutriments dans le monde entier. Les scientifiques croient fermement que la fonte des glaces observée est une conséquence de la crise climatique. Si cela faisait partie d’un cycle naturel, davantage de glace repousserait.

Cette étude s’aligne sur des recherches récentes suggérant que l’Antarctique se réchauffe à un rythme presque deux fois plus rapide que le reste du monde. De plus, cela dépasse les prévisions des modèles de crise climatique. L'analyse, menée par des scientifiques en France, a consisté à examiner 78 carottes de glace de l'Antarctique pour reconstituer les températures du dernier millénaire. Les résultats indiquent que le réchauffement du continent s’étend au-delà de ce qui peut être attribué à la variabilité naturelle.

Sources:

– Université de Leeds, Scientific Advances Journal

– Des chercheurs en France, détails de la publication non divulgués