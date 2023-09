La banquise de l'Antarctique atteint un niveau record, suscitant des inquiétudes quant à l'impact du changement climatique

By

L'étendue de la glace de mer entourant l'Antarctique a atteint des niveaux record au cours de l'hiver, selon le Centre national américain de données sur la neige et la glace (NSIDC). Cette évolution a suscité des inquiétudes parmi les scientifiques quant aux effets accélérés du changement climatique dans la région polaire sud. La diminution de la couverture de glace marine peut avoir des conséquences désastreuses pour des animaux comme les manchots, qui dépendent de la glace pour se reproduire et élever leurs petits. De plus, la réduction de la lumière solaire réfléchie par la glace blanche vers l’espace contribue au réchauffement climatique.

Le 10 septembre, l'étendue de la glace de mer en Antarctique a atteint son maximum à 16.96 millions de kilomètres carrés, le maximum hivernal le plus bas depuis le début des enregistrements par satellite en 1979. Cela représente une diminution d'environ 1 million de kilomètres carrés par rapport au précédent record hivernal établi en 1986. Le scientifique Walt Meier a décrit cela comme une « année record ».

Même si l’Arctique a déjà subi des impacts importants du changement climatique, avec une détérioration rapide de la glace de mer au cours de la dernière décennie, les effets sur la glace de mer de l’Antarctique sont moins certains. Cependant, le récent changement vers des conditions record dans la région a fait craindre aux scientifiques que le changement climatique puisse enfin se manifester en Antarctique.

Une étude publiée dans la revue Communications Earth and Environment plus tôt ce mois-ci suggère que le réchauffement des températures des océans, alimenté en grande partie par les émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine, contribue à la baisse du niveau des glaces de mer depuis 2016. Cette découverte concorde avec la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre. émissions de gaz pour protéger les écosystèmes fragiles et les régions gelées du monde.

Des analyses et des recherches plus approfondies sont nécessaires pour comprendre pleinement les implications de ces niveaux de glace de mer record en Antarctique, mais il est essentiel que des mesures soient prises pour atténuer le changement climatique et réduire les impacts négatifs sur la planète.

Sources:

- Reuters