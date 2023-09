L’impact du changement climatique sur la glace de mer de l’Antarctique atteint des niveaux records

By

Le Centre national américain de données sur la neige et la glace (NSIDC) a récemment annoncé que la glace de mer entourant l'Antarctique avait atteint des niveaux record cet hiver, suscitant des inquiétudes parmi les scientifiques quant à l'influence croissante du changement climatique au pôle Sud. Ce changement pourrait potentiellement affecter gravement des animaux tels que les manchots, qui dépendent de la glace marine pour se reproduire et élever leurs petits. De plus, cela contribue au réchauffement climatique en réduisant la quantité de lumière solaire réfléchie dans l’espace par la glace blanche.

Selon le NSIDC, l'étendue de la glace de mer en Antarctique a culminé cette année le 10 septembre, couvrant 16.96 millions de kilomètres carrés, le maximum hivernal le plus bas depuis le début des enregistrements par satellite en 1979. C'est environ 1 million de kilomètres carrés de moins que le précédent record établi en 1986. Le scientifique Walt Meier a déclaré que ce n’était pas seulement une année record, mais aussi une année extrême.

L’inversion des saisons dans l’hémisphère sud joue un rôle dans le calendrier de formation et de fonte des glaces de mer. Généralement, la glace de mer atteint son étendue maximale vers septembre, vers la fin de l'hiver, et atteint son point le plus bas en février ou mars, à la fin de l'été.

En plus du minimum record hivernal, l’étendue estivale de la glace de mer de l’Antarctique a également atteint un minimum record en février, dépassant la marque précédente fixée en 2022.

Même si l'Arctique a subi des impacts importants du changement climatique, les effets sur la glace de mer dans la région de l'Antarctique sont moins certains. Cependant, le récent changement vers des conditions record a suscité des inquiétudes parmi les scientifiques quant au fait que le changement climatique pourrait enfin se manifester dans la glace de mer de l'Antarctique.

Bien qu'il soit encore trop tôt pour tirer des conclusions définitives, une étude publiée dans la revue Communications Earth and Environment suggère que le changement climatique, en particulier le réchauffement des océans provoqué par les émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine, pourrait contribuer à la diminution des niveaux de glace de mer observée depuis 2016. L’étude souligne la nécessité urgente de réduire les émissions de gaz à effet de serre afin de protéger ces zones gelées critiques.

Dans l’ensemble, les niveaux record de glace de mer en Antarctique nous rappellent brutalement l’impact du changement climatique sur les écosystèmes délicats de notre planète. Les efforts visant à atténuer les émissions de gaz à effet de serre sont cruciaux afin de protéger ces régions vulnérables et les espèces qui en dépendent.

