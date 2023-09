La banquise de l'Antarctique atteint un niveau record, mettant la faune sauvage en danger et accélérant le réchauffement climatique

L'étendue de la glace de mer entourant l'Antarctique a atteint des niveaux record cet hiver, selon un rapport du National Snow and Ice Data Center (NSIDC) des États-Unis. Cela constitue une menace pour la reproduction et l'élevage d'animaux comme les manchots, qui dépendent de la glace marine, et contribue également au réchauffement climatique en réduisant la quantité de lumière solaire réfléchie dans l'espace par la glace blanche. L'étendue de la glace marine de l'Antarctique a atteint son maximum hivernal le 10 septembre, couvrant 16.96 millions de kilomètres carrés. Il s’agit du maximum hivernal le plus bas depuis le début des enregistrements par satellite en 1979 et il représente environ 1 million de kilomètres carrés de moins que le précédent record établi en 1986.

Les scientifiques du NSIDC ont qualifié cela d’« année record ». Ces chiffres sont préliminaires et une analyse complète devrait être publiée le mois prochain. Il est important de noter que l’étendue estivale de la glace marine de l’Antarctique a également atteint un niveau record en février, dépassant la marque précédente établie en 2022.

L’impact du changement climatique sur la région arctique est bien documenté, la glace marine s’amenuisant rapidement. Cependant, l’impact sur la glace de mer de l’Antarctique était jusqu’à présent incertain. Des études antérieures ont suggéré que le réchauffement des températures des océans, principalement causé par les émissions de gaz à effet de serre d’origine humaine, contribue à la baisse du niveau des glaces marines depuis 2016.

Des chercheurs, comme Ariaan Purich de l'Université Monash en Australie, soulignent la nécessité urgente de lutter contre les émissions de gaz à effet de serre pour protéger ces zones gelées vitales. Les conséquences du déclin de la glace marine vont au-delà de la sécurité et de la survie d’espèces comme les manchots. La réduction de la réflexion du soleil causée par la diminution de la glace blanche peut accélérer le réchauffement climatique.

Dans l’ensemble, ces niveaux record de glace de mer en Antarctique constituent une indication claire des impacts du changement climatique dans les régions polaires. Il est crucial que les nations du monde entier prennent des mesures immédiates pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et protéger ces écosystèmes vulnérables.

Sources: Centre national de données sur la neige et la glace des États-Unis (NSIDC) – Rapport

Ariaan Purich de l'Université Monash - Chercheur