Fonte imparable : les conséquences désastreuses de la montée du niveau de la mer

Une étude révolutionnaire publiée dans la revue Nature Climate Change a révélé une vérité alarmante sur le niveau mondial de la mer. Intitulée « Augmentation future inévitable de la fonte de la plate-forme de glace de l'Antarctique occidental au cours du XXIe siècle », la recherche met en évidence l'état irréversible de la calotte glaciaire de l'Antarctique occidental et prédit une accélération rapide de la fonte dans les décennies à venir, quel que soit le meilleur scénario de réchauffement. scénarios.

La chercheuse principale Kaitlin Naughten, modélisatrice des océans au British Antarctic Survey, a souligné les conséquences désastreuses de cette fonte. Les communautés côtières du monde entier seront confrontées à la nécessité soit de renforcer leurs défenses, soit, malheureusement, d’envisager de les abandonner en raison de l’élévation imminente du niveau de la mer.

Jusqu’à présent, les scientifiques se demandaient si la fonte de l’Antarctique progresserait de manière linéaire ou connaîtrait des « points de basculement » conduisant à une fonte accélérée. Cette étude dissipe la notion d’un déclin progressif, suggérant que nous avons peut-être déjà dépassé un point de basculement important en raison de l’effondrement de plateformes de glace vitales.

Les plates-formes de glace, masses colossales de glace situées au sommet de l’océan, fournissent un soutien crucial aux calottes glaciaires de l’Antarctique. En empêchant l'écoulement des nappes dans l'eau, elles maintiennent la stabilité de la glace du continent. Cependant, à mesure que ces plateaux fondent, les nappes deviennent vulnérables à une détérioration rapide à mesure qu'elles s'immergent dans l'eau océanique relativement plus chaude.

Les conséquences d’une fonte complète de la calotte glaciaire de l’Antarctique occidental, comme l’indique cette étude, entraîneraient une augmentation stupéfiante de cinq mètres du niveau de la mer à l’échelle mondiale.

Malheureusement, cette révélation venant de l’Antarctique n’est pas un incident isolé. Plus tôt cette année, le continent a connu un niveau record de glace de mer, avec une perte nette d'environ 7.5 billions de tonnes depuis 1997. Le déclin de la glace de mer au cours des six dernières années a été sans précédent, contrastant fortement avec les changements minimes observés au cours des années précédentes. trois décennies et demie.

Même si le sort de la calotte glaciaire de l'Antarctique occidental semble scellé, elle n'est pas la seule à contribuer à l'élévation du niveau de la mer. La calotte glaciaire du Groenland, autre source importante, est également considérée comme irréparable. Son dégel complet devrait faire monter le niveau de la mer de sept mètres. Par ailleurs, une perte de 28 1997 milliards de tonnes de glace a été enregistrée dans le monde entre 2017 et XNUMX.

Les conséquences de l’élévation du niveau de la mer sont catastrophiques, étant donné que plus de 267 millions de personnes vivent actuellement dans des zones situées à moins de deux mètres au-dessus du niveau de la mer. Une étude publiée dans Nature Communications intitulée « Nouvelles données d'élévation triples estimations de la vulnérabilité mondiale à l'élévation du niveau de la mer et aux inondations côtières » prévient que d'ici le milieu du siècle, jusqu'à 300 millions de personnes pourraient être vulnérables aux inondations annuelles dues à l'instabilité de l'Antarctique. D’ici 2100, ce nombre pourrait atteindre le chiffre stupéfiant de 480 millions.

Alors que nous sommes confrontés à la trajectoire du réchauffement de notre planète, il devient évident que les conséquences du changement climatique induit par le capitalisme entraîneront le déplacement de centaines de millions de personnes. La critique de Karl Marx à l’encontre de la classe capitaliste dirigeante devient encore plus poignante aujourd’hui, alors que le système se révèle incapable de préserver ne serait-ce que la promesse la plus élémentaire d’un avenir hors de l’eau pour de vastes populations du monde entier.

Foire Aux Questions (FAQ)

1. Qu'est-ce que la calotte glaciaire de l'Antarctique occidental ?

La calotte glaciaire de l'Antarctique occidental est l'une des deux grandes calottes glaciaires recouvrant l'Antarctique. Il s’agit d’une immense masse de glace posée sur terre.

2. Que sont les plateformes de glace ?

Les plates-formes de glace sont de grandes masses de glace qui flottent sur l'océan entourant l'Antarctique. Ils jouent un rôle crucial en empêchant l’écoulement des glaces du continent vers l’eau.

3. Comment la fonte des plates-formes de glace contribue-t-elle à l’élévation du niveau de la mer ?

Lorsque les plates-formes de glace fondent, elles permettent aux calottes glaciaires terrestres de s'écouler plus rapidement vers l'océan. Ce flux accéléré entraîne une augmentation du niveau de la mer à l’échelle mondiale.

4. Quel est l’impact d’une fonte complète de la calotte glaciaire de l’Antarctique occidental ?

Si la calotte glaciaire de l’Antarctique occidental fondait complètement, cela entraînerait une élévation colossale de cinq mètres du niveau de la mer à l’échelle mondiale.

5. Existe-t-il d’autres facteurs contribuant à l’élévation du niveau de la mer ?

Oui, outre la calotte glaciaire de l’Antarctique occidental, la calotte glaciaire du Groenland est une autre source importante d’élévation du niveau de la mer. Son dégel complet pourrait faire monter le niveau de la mer de sept mètres.

6. Combien de personnes sont menacées par l’élévation du niveau de la mer ?

Actuellement, plus de 267 millions de personnes vivent dans des zones situées à moins de deux mètres au-dessus du niveau de la mer. D’ici le milieu du siècle, jusqu’à 300 millions de personnes pourraient être vulnérables aux inondations annuelles, et ce chiffre pourrait atteindre 480 millions d’ici 2100.