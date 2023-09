L'Antarctique établit un nouveau record pour la glace de mer la plus basse

L’Antarctique a récemment franchi une nouvelle étape en ce qui concerne la quantité maximale annuelle de glace de mer la plus faible jamais enregistrée autour du continent. Ce nouveau record dépasse le précédent creux d’un million de kilomètres carrés. La diminution de la couverture de glace de mer est une tendance récurrente en Antarctique, suscitant des inquiétudes parmi les scientifiques quant aux conséquences potentielles du changement climatique et de l'élévation du niveau de la mer dans le monde entier.

En général, chaque mois de septembre marque le moment où la glace marine de l'Antarctique atteint son étendue maximale. Entre 1981 et 2010, l’étendue maximale moyenne observée était d’environ 18.71 millions de kilomètres carrés. Cependant, une analyse préliminaire du Centre national américain de données sur la neige et la glace (NSIDC) suggère que l'étendue maximale de cette année n'a atteint que 16.96 millions de kilomètres carrés le 10 septembre et a diminué depuis.

L'étendue maximale de 2023 se situe à environ 1.75 million de kilomètres carrés en dessous de la moyenne à long terme et à environ 1 million de kilomètres carrés en dessous du précédent record établi en 1986. Le Dr Will Hobbs, un scientifique des glaces de mer à l'Université de Tasmanie, a noté que le taux La croissance de la glace marine de l'Antarctique a été extraordinairement lente depuis avril. Il a décrit la situation comme « quelque chose de spectaculaire » par rapport à la moyenne et aux records précédents.

Alors que la perte de glace de mer dans la région de la mer de Ross peut être attribuée aux vents poussant la glace vers le continent, accompagnés d'un air plus chaud, les raisons de la perte de glace dans d'autres parties de l'Antarctique restent floues. La glace de mer du continent connaît un cycle annuel, atteignant son niveau le plus bas en février et son niveau le plus élevé en septembre. Cependant, une série de creux records ont été observés depuis 2016, remettant en question l’état de stabilité antérieur.

Les scientifiques sont en train de décrypter les facteurs contribuant à ces niveaux record. La variabilité naturelle et le réchauffement climatique seraient des coupables potentiels. Même si le Dr Hobbs estime que la « barrière scientifique » n’a pas encore été franchie pour affirmer avec certitude que les records sont uniquement dus au réchauffement climatique, la perte de glace de mer s’aligne sur les projections en matière de changement climatique.

Le NSIDC suggère que le déclin de la glace de mer depuis 2016 est probablement lié au réchauffement de la couche supérieure de l'océan. On craint que cette diminution ne déclenche une tendance à long terme, dans la mesure où les océans se réchauffent à l'échelle mondiale et où le mélange des eaux chaudes dans la couche polaire de l'océan Austral pourrait persister.

Les conséquences de la diminution de la glace marine ont des implications considérables. La glace de mer agit comme une barrière qui empêche la glace terrestre de pénétrer dans l’océan, provoquant potentiellement une élévation substantielle du niveau de la mer. De plus, la glace de mer contribue à réfléchir l'énergie du soleil vers l'espace. Avec moins de glace de mer, une plus grande partie de l'océan absorbe l'énergie du soleil, ce qui entraîne un réchauffement supplémentaire de l'océan Austral et une perte de glace.

Le Dr Ariaan Purich, climatologue spécialisé dans l'Antarctique et l'océan Austral à l'Université Monash, souligne l'importance de ce déclin et son impact sur la planète. Elle souligne que les faibles niveaux de glace de mer pourraient signifier l’avenir auquel nous sommes confrontés, et cela se produit actuellement. Les inquiétudes soulevées par les scientifiques concernant cette réduction sans précédent de la glace marine nécessitent une attention accrue et des mesures urgentes pour s’attaquer aux causes sous-jacentes.

Définitions:

– Glace de mer : eau de mer gelée qui se forme dans les régions polaires.

– Chauffage climatique : Augmentation de la température moyenne mondiale due aux émissions de gaz à effet de serre, principalement causées par les activités humaines.

– Projections du changement climatique : prédictions ou prévisions sur les conditions climatiques futures basées sur des modèles scientifiques et des analyses de données.

Sources:

– Centre national de données sur la neige et la glace des États-Unis (NSIDC)

– Université de Tasmanie

- Université Monash