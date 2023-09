La glace de mer de l'Antarctique atteint une étendue maximale record

By

Selon une nouvelle analyse du Centre national américain de données sur la neige et la glace (NSIDC), la couverture de glace de mer de l'Antarctique a atteint son étendue maximale la plus basse depuis le début des enregistrements en 1979. La mesure, effectuée le 10 septembre, a atteint une couverture maximale de 16.96 millions de carrés. kilomètres, soit environ 13 jours plus tôt que la date médiane de 1981 à 2010.

Cette nouvelle mesure est inférieure de plus d'un million de kilomètres carrés au précédent record établi en 1986, et de 1.75 million de kilomètres carrés en dessous de l'étendue maximale moyenne de 1981 à 2010. Le NSIDC estime que ce minimum record pourrait être le début d’une tendance à long terme au déclin de la glace marine de l’Antarctique.

L’inquiétude est qu’à mesure que les océans se réchauffent à l’échelle mondiale, l’eau chaude pourrait continuer à se mélanger dans la couche polaire de l’océan Austral, contribuant ainsi au déclin de la glace marine. Les climatologues spécialisés dans la glace de mer, comme Cecilia Bitz de l’Université de Washington, suggèrent que le changement climatique sans précédent auquel nous assistons ne peut pas s’expliquer par la variabilité naturelle.

Cette découverte récente du NSIDC s'ajoute à une série de mises à jour préoccupantes sur l'état des glaces de l'Antarctique. Dans une étude publiée en septembre 2022, des chercheurs ont averti qu’un réchauffement climatique supérieur à 1.5 °C pourrait déclencher de multiples points de basculement climatique, notamment l’effondrement de la calotte glaciaire de l’Antarctique occidental. L'Organisation météorologique mondiale a également signalé que les températures en Antarctique ont augmenté de près de 3°C au cours des 50 dernières années, entraînant un retrait accéléré des glaciers.

La fonte des calottes glaciaires de l’Antarctique a déjà contribué à hauteur de 4 mm à l’élévation mondiale du niveau de la mer entre 1992 et 2011. À mesure que la fonte se poursuit, elle pourrait contribuer jusqu’à un mètre à l’élévation du niveau de la mer d’ici la fin du siècle. En plus de l'élévation du niveau de la mer, la fonte des glaces de mer en Antarctique a un impact sur la biodiversité, des espèces comme les manchots empereurs étant menacées d'extinction en raison de la perte de leurs habitats de reproduction.

Face à ces tendances alarmantes, les scientifiques soulignent la nécessité urgente d’une action mondiale pour atténuer le changement climatique et protéger les écosystèmes fragiles de l’Antarctique.