La glace de mer en Antarctique atteint un niveau record, une action urgente est nécessaire

Un nouveau record a été établi en Antarctique alors que la banquise entourant le continent a atteint un niveau record. La zone de glace de mer manquante est environ sept fois la taille du Royaume-Uni. Normalement, la glace de mer s'étend pendant l'hiver dans l'hémisphère sud et atteint son maximum de près de 19 millions de kilomètres carrés en septembre avant de recommencer à fondre. Cependant, cette année, la glace marine n’a atteint que 16.96 millions de kilomètres carrés.

Les scientifiques du Centre national de données sur la neige et la glace aux États-Unis ont confirmé que le maximum hivernal était le nouveau minimum, dépassant le précédent record établi en 1986 de plus d'un million de kilomètres carrés.

La réduction de la glace de mer en Antarctique est alarmante et suscite des inquiétudes parmi les chercheurs. Le Dr Jeremy Wilkinson, physicien des glaces marines participant à l'enquête, a exprimé son choc en déclarant : « C'est choquant de voir cela, en tant que physicien des glaces marines. C'est juste un autre exemple de la planète qui crie vraiment « A l'aide ».

Ce minimum record rappelle la nécessité urgente d’agir pour lutter contre le changement climatique. La diminution de la glace de mer affecte non seulement l’équilibre délicat de l’écosystème antarctique, mais contribue également à l’élévation du niveau de la mer, entraînant d’éventuelles inondations côtières et menaçant de nombreuses communautés à travers le monde.

Il est crucial que les scientifiques, les décideurs politiques et les individus s’unissent pour s’attaquer aux causes profondes du changement climatique. La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la promotion de pratiques durables et l'investissement dans les énergies renouvelables font partie des mesures clés à mettre en œuvre.

La perte de glace de mer en Antarctique souligne l’importance de la coopération mondiale et d’une action immédiate pour atténuer les effets du changement climatique. Il est temps d’agir maintenant si nous voulons préserver l’avenir de notre planète pour les générations à venir.

Définitions:

Glace marine : Eau de mer gelée qui se forme, se dilate et se contracte dans l'océan.

Changement climatique : changements à long terme des températures et des conditions météorologiques résultant des activités humaines, en particulier la combustion de combustibles fossiles.

Émissions de gaz à effet de serre : Libération de gaz, tels que le dioxyde de carbone et le méthane, dans l'atmosphère, emprisonnant la chaleur et contribuant au réchauffement climatique.

Pratiques durables : actions qui minimisent l'impact négatif sur l'environnement et favorisent la conservation à long terme des ressources naturelles.

Énergie renouvelable : énergie obtenue à partir de sources naturellement reconstituées, telles que la lumière du soleil, le vent et l'eau.