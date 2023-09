La banquise de l'Antarctique atteint un niveau record, ce qui indique une aggravation du changement climatique

Une analyse préliminaire des données satellitaires américaines montre que la glace de mer entourant l'Antarctique a atteint une superficie record pendant les mois d'hiver. Les scientifiques craignent que cette tendance ne soit le signe d’une aggravation du changement climatique au pôle sud.

Selon la NASA et le National Snow and Ice Data Center (NSIDC), la glace de mer de l'Antarctique n'a atteint qu'une taille maximale de 16.96 millions de kilomètres carrés (6.55 millions de miles carrés) le 10 septembre, ce qui en fait le maximum de glace de mer le plus bas de l'histoire enregistrée. de 1979 à 2023. À un moment donné cette année, la glace de mer était tombée à 1.03 million de kilomètres carrés, soit plus petite que le précédent record et à peu près la taille du Texas et de la Californie réunis.

En revanche, la région Arctique a connu une détérioration rapide de la glace marine au cours de la dernière décennie en raison du changement climatique. L’impact du réchauffement climatique sur la glace de mer près du pôle Sud est moins certain. Cependant, la récente extension sans précédent de la glace de mer autour de l’Antarctique incite les scientifiques à craindre que le changement climatique ne laisse enfin ses marques sur cette région.

Le NSIDC souligne que depuis août 2016, la tendance à l’étendue de la glace de mer en Antarctique a fortement diminué. Bien que la cause exacte de ce changement soit encore débattue parmi les scientifiques, on pense désormais qu’elle est liée au réchauffement de la couche supérieure de l’océan. On craint que ce déclin ne marque le début d’une tendance à long terme pour la glace de mer de l’Antarctique alors que les océans de la planète continuent de se réchauffer.

Pendant ce temps, dans l'Arctique, où l'été touche à sa fin, la glace de mer a atteint un minimum de 4.23 millions de kilomètres carrés, ce qui en fait le sixième minimum le plus bas en 45 ans de tenue de registres. Les scientifiques ont également observé des niveaux de glace plus faibles dans le passage du Nord-Ouest, une route maritime qui relie les océans Atlantique et Pacifique, ce qui indique une fonte accrue des glaces dans la région.

Bien que ces résultats soient préliminaires, une analyse complète des données sera publiée début octobre. Il est crucial de surveiller et de comprendre les changements dans l'étendue de la glace de mer, car elle joue un rôle important dans la régulation du climat terrestre et a un impact sur divers écosystèmes.

