Le trou d’ozone en Antarctique : découvrir les facteurs complexes affectant le rétablissement

Le trou dans la couche d'ozone de l'Antarctique, une préoccupation importante depuis des décennies, continue de se creuser au milieu du printemps malgré les réglementations interdisant les produits chimiques appauvrissant la couche d'ozone. Même si le Protocole de Montréal de 1987 a réussi à limiter l'utilisation des chlorofluorocarbures (CFC) responsables de l'appauvrissement de la couche d'ozone, des recherches récentes suggèrent que d'autres facteurs pourraient être en jeu.

Une nouvelle étude menée par des chercheurs de l'Université Otago en Nouvelle-Zélande, publiée dans la revue Nature Communications, révèle que la zone couverte par le trou d'ozone de l'Antarctique n'a pas diminué de manière significative malgré la diminution des CFC. De plus, le centre du trou indique une diminution des niveaux d’ozone au fil du temps.

Selon la co-auteure Annika Seppala, la réponse de l'atmosphère aux conditions climatiques changeantes, probablement due au changement climatique, pourrait influencer le processus de rétablissement. Ces changements atmosphériques masquent peut-être les progrès réalisés grâce à la réduction des CFC. Alors que le trou dans la couche d’ozone s’est ouvert plus tard en septembre, indiquant potentiellement une guérison, l’étude souligne qu’en octobre, lorsque le trou est généralement à son plus grand, le niveau d’ozone dans la couche stratosphérique moyenne a diminué de 26 pour cent entre 2004 et 2022.

L'auteur principal Hannah Kessenich souligne que le Protocole de Montréal et les réductions des CFC sont toujours sur la bonne voie, mais les résultats de l'étude suggèrent que les récents grands trous dans la couche d'ozone ne peuvent pas être attribués uniquement aux CFC. L’analyse a exclu les données de 2002 et 2019, lorsque des événements anormaux, tels que des ruptures soudaines du vortex polaire, ont entraîné des trous d’ozone nettement plus petits.

L’influence des événements externes sur les niveaux d’ozone ne peut être négligée. Des recherches antérieures ont montré que les incendies de forêt massifs survenus en Australie en 2020 ont aggravé le trou dans la couche d’ozone de 10 %. De plus, l'éruption du volcan Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai au large des Tonga en 2022 aurait eu un impact récent sur les niveaux d'ozone.

Alors que certains experts soulèvent des questions sur les résultats de l'étude, suggérant que l'exclusion d'années spécifiques soulève des inquiétudes quant à la sélection des données, la recherche fournit des informations importantes sur les facteurs complexes et multiformes qui influencent la reconstitution du trou d'ozone de l'Antarctique.

QFP

Q : Comment se forme le trou d’ozone dans l’Antarctique ?

Le trou d’ozone de l’Antarctique se forme principalement en raison de la présence de produits chimiques appauvrissant la couche d’ozone, tels que les chlorofluorocarbones (CFC), qui s’accumulent dans l’atmosphère. Ces produits chimiques se décomposent en présence de la lumière du soleil, libérant des atomes de chlore et de brome qui détruisent les molécules d'ozone.

Q : Quels sont les dangers de l’appauvrissement de la couche d’ozone ?

L'appauvrissement de la couche d'ozone permet à une plus grande quantité de rayonnement ultraviolet (UV) du soleil d'atteindre la surface de la Terre. L'exposition à un rayonnement UV excessif peut entraîner divers problèmes de santé, notamment le cancer de la peau, la cataracte et des dommages aux écosystèmes marins.

Q : Les CFC sont-ils encore utilisés aujourd’hui ?

Non, les CFC ne sont plus utilisés dans les aérosols, les réfrigérateurs ou autres produits de consommation en raison de l'interdiction mondiale imposée par le Protocole de Montréal de 1987. Des substituts alternatifs et plus respectueux de l'environnement ont été développés et mis en œuvre.