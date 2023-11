Le trou d'ozone dans l'Antarctique continue de se creuser, malgré la réduction des produits chimiques

By

De nouvelles recherches indiquent que le trou dans la couche d'ozone de l'Antarctique s'est élargi au milieu du printemps au cours des deux dernières décennies, malgré l'interdiction mondiale des chlorofluorocarbones (CFC), des produits chimiques qui épuisent le bouclier terrestre contre le rayonnement solaire nocif. La couche d'ozone, située entre 11 et 40 kilomètres au-dessus de la surface de la Terre, joue un rôle crucial en filtrant une grande partie du rayonnement ultraviolet du Soleil, qui peut entraîner des cancers de la peau et des cataractes.

Le Protocole de Montréal de 1987, qui a réussi à éliminer l'utilisation des CFC dans les aérosols et les réfrigérateurs, visait à combler le trou dans la couche d'ozone et à rétablir ses niveaux à ceux de 1980. Une récente évaluation soutenue par l'ONU prévoyait que la couche d'ozone de l'Antarctique pourrait être restaurée d'ici 2066 environ. , avec une reprise dans l’Arctique attendue d’ici 2045 et dans le reste du monde d’ici deux décennies.

Cependant, malgré la réduction des CFC, des chercheurs de l'Université d'Otago en Nouvelle-Zélande ont découvert, grâce à une étude publiée dans la revue Nature Communications, que la zone couverte par le trou d'ozone de l'Antarctique n'a pas diminué de manière significative. En fait, les niveaux d’ozone au centre du trou ont diminué au fil du temps.

L'auteur principal de l'étude, Hannah Kessenich, a souligné que le Protocole de Montréal et les efforts de réduction des CFC continuent de progresser. Cependant, les résultats suggèrent que d'autres facteurs, potentiellement liés au changement climatique, pourraient entraver la reconstitution de la couche d'ozone.

QFP

Pourquoi la couche d’ozone est-elle importante ?

La couche d'ozone filtre les rayons ultraviolets du Soleil, qui peuvent provoquer des cancers de la peau et des cataractes.

Quels produits chimiques ont contribué à l’appauvrissement de la couche d’ozone ?

Il a été constaté que les chlorofluorocarbures (CFC), autrefois largement utilisés dans les aérosols et les réfrigérateurs, réduisaient les niveaux d'ozone.

L’interdiction des CFC a-t-elle réussi à combler le trou dans la couche d’ozone ?

L'interdiction des CFC dans le cadre du Protocole de Montréal de 1987 a permis de réduire leur utilisation et de les éliminer des aérosols et des réfrigérateurs. Toutefois, le trou d’ozone dans l’Antarctique n’a pas montré de réduction significative.

Quels facteurs pourraient entraver la reconstitution de la couche d’ozone ?

Même si la réduction des CFC constitue une étape importante, d’autres changements atmosphériques, potentiellement liés au changement climatique, pourraient masquer ou contrecarrer la reconstitution de la couche d’ozone.

Quel impact ces résultats ont-ils sur la coopération environnementale internationale ?

Ces résultats soulignent la nécessité de poursuivre les efforts pour lutter contre l’appauvrissement de la couche d’ozone et l’importance de prendre en compte les impacts potentiels du changement climatique. Ils soulignent la complexité des défis environnementaux et le besoin constant de coopération et de recherche internationales.