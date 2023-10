Les poulpes de l'Antarctique utilisent des protéines spéciales pour survivre à des températures extrêmement froides

Les poulpes de l'Antarctique, qui vivent dans l'un des environnements les plus froids au monde, ont longtemps intrigué les scientifiques quant à leur capacité à survivre dans des conditions aussi extrêmes. Cependant, des recherches récentes ont mis en lumière la manière dont ces créatures intrigantes sont capables de s’adapter et de prospérer dans leur habitat glacé.

Des scientifiques du Laboratoire de biologie marine de l'Université de Porto Rico et de l'Institut national américain des troubles neurologiques et des accidents vasculaires cérébraux ont récemment mené une enquête pour comprendre les mécanismes de survie des poulpes de l'Antarctique. Ils ont découvert que ces poulpes possèdent des enzymes « adaptées au froid » et utilisent leurs trois cœurs pour pomper un type spécial de sang bleu qui fournit de l'oxygène à leurs tissus, même dans des environnements très froids.

Les enzymes jouent un rôle crucial dans diverses réactions biochimiques dans les organismes. Chez les créatures de l’Antarctique telles que les poulpes, les enzymes font preuve d’une flexibilité unique qui leur permet de fonctionner à des températures plus basses. Par exemple, les enzymes des poulpes des régions plus tempérées ralentissent considérablement par temps extrêmement froid, tandis que les enzymes des poulpes de l’Antarctique sont capables de fonctionner efficacement.

Les chercheurs se sont concentrés sur l’étude d’une enzyme spécifique appelée pompe sodium-potassium, impliquée dans le transport des ions et de l’énergie au sein des cellules. Ils ont comparé cette enzyme chez les poulpes de l'Antarctique (Pareledone) et chez une espèce tempérée appelée poulpe à deux points (Octopus bimaculatus). La pompe antarctique a mieux fonctionné par temps froid et un examen plus approfondi a révélé que les acides aminés qui composent cette enzyme différaient légèrement de ceux des espèces de poulpes tempérées.

Une analyse plus approfondie a montré que des mutations dans 12 emplacements de la séquence d'acides aminés de l'Antarctique conféraient une résistance au froid. Parmi ces mutations, trois se sont avérées fonctionner ensemble pour assurer la résistance au froid de la pompe. Notamment, la plupart de ces mutations étaient localisées à l’interface entre la pompe et la membrane cellulaire, ce qui suggère que ce site est crucial pour la capacité de l’enzyme à s’adapter au froid extrême.

Les chercheurs prévoient de mener des expériences supplémentaires pour comprendre les détails de ces mutations et comment les pompes à protéines des poulpes antarctiques permettent aux cellules de fonctionner à des températures glaciales. Cette recherche pourrait avoir des implications plus larges pour comprendre l’adaptabilité des organismes dans des environnements extrêmes.

Titre : Les poulpes de l’Antarctique s’adaptent au froid extrême grâce à des protéines spécialisées

Source : Laboratoire de biologie marine, Université de Porto Rico et Institut national américain des troubles neurologiques et des accidents vasculaires cérébraux

Remarque : les URL des articles sources ne sont pas fournies.