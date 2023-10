Le physicien Ranga Dias, qui a acquis une reconnaissance significative pour sa prétendue découverte d'un matériau supraconducteur à température ambiante, fait l'objet d'un examen minutieux alors qu'un troisième document de recherche qu'il a rédigé est en train d'être retiré. Bien qu’il soit salué comme un scientifique révolutionnaire, des preuves de manipulation de données et de plagiat ont fait surface, et des articles antérieurs de Dias ont déjà été retirés de revues prestigieuses.

Ce scandale s’inscrit dans un problème plus vaste concernant les résultats douteux qui se retrouvent dans les principales revues scientifiques. Certains prétendent que les chercheurs ressentent le besoin d'exagérer les risques de leurs travaux pour être publiés dans des revues à fort impact comme Nature. La pression exercée pour produire des articles sensationnels et dignes d’intérêt peut inciter les scientifiques à exagérer l’importance ou l’originalité de leurs découvertes.

Même s'il existe des doutes quant à l'intégrité des recherches de Dias, il est également possible que ses matériaux présentent les propriétés qu'il revendique. Les données manipulées n’invalident pas nécessairement l’existence de la supraconductivité. Il y a eu des cas où des scientifiques ont manipulé des données mais se sont finalement révélés exacts.

Les supraconducteurs, découverts au début du XXe siècle, ont la capacité de conduire des courants électriques avec une résistance nulle une fois refroidis. Le défi a été de parvenir à ce phénomène à des températures plus élevées pour une utilisation pratique. Un supraconducteur à température ambiante est depuis longtemps un objectif pour les chercheurs dans ce domaine.

Si les découvertes de Dias sont effectivement vraies, des questions subsistent quant à leurs applications pratiques. Il est possible que même un supraconducteur à température ambiante nécessite un certain degré de refroidissement pour obtenir un courant suffisant pour une utilisation pratique. Les utilisations potentielles dépendraient des innovations et de la créativité des scientifiques appliqués et des ingénieurs.

L’examen minutieux entourant les recherches de Dias nous rappelle que des affirmations extraordinaires nécessitent des preuves extraordinaires. Même si ses découvertes, si elles sont vraies, pourraient être significatives, elles ne transformeront pas nécessairement la civilisation comme certains l’ont suggéré. L’orientation des découvertes scientifiques, en particulier dans le domaine de la physique de la matière condensée, est imprévisible et dépend souvent d’explorations et d’applications plus approfondies.

Sources:

– FD Flam, Le New York Times.