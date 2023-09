Nouvelle technique pour mesurer les distances cosmiques avec les oscillations acoustiques baryoniques

Les astronomes sont confrontés à un défi de taille lorsqu’il s’agit de mesurer les distances cosmiques en raison de la nature relativiste de notre Univers. Ceci est aggravé par le fait que lorsque nous observons des objets éloignés, nous ne regardons pas seulement à travers l’espace, mais aussi dans le temps. De plus, l’expansion du cosmos depuis le Big Bang complique encore davantage les mesures de distance.

Pour mesurer les distances cosmiques, les astronomes s'appuient sur deux méthodes connues collectivement sous le nom d'échelle de distance cosmique. La première méthode consiste à utiliser des mesures de redshift du fond cosmique micro-onde (CMB) pour déterminer les distances cosmologiques. La deuxième méthode implique des observations locales utilisant des mesures de parallaxe, des étoiles variables et des supernovae.

Cependant, il existe un écart entre les mesures du redshift du CMB et les mesures locales, connues sous le nom de tension de Hubble. Pour résoudre ce problème, une équipe d'astronomes d'universités chinoises et de l'Université de Cordoue a mené une analyse statistique d'un million de galaxies sur deux ans. Ils ont développé une nouvelle technique qui s'appuie sur les oscillations acoustiques baryoniques (BAO) pour déterminer les distances avec plus de précision.

Les oscillations acoustiques baryoniques sont des vestiges du Big Bang encore visibles dans le cosmos. Ces ondes se sont propagées à travers la matière au début de l’Univers et sont devenues « figées dans le temps » à mesure que l’Univers s’étendait et se refroidissait. En mesurant la séparation entre les galaxies en fonction de la durée de ces ondes, les distances cosmologiques peuvent être déterminées.

L’équipe a utilisé des méthodes statistiques pour analyser près d’un million de galaxies à partir des données publiées par l’enquête spectroscopique d’oscillation baryonique (BOSS) combinées aux enquêtes d’imagerie héritées de l’instrument spectroscopique d’énergie sombre (DESI). Les chercheurs ont découvert que leur méthode identifiait avec précision les emplacements des oscillations acoustiques baryoniques.

Cette nouvelle technique, combinée à d’autres méthodes de l’échelle de distance cosmique, pourrait aider à résoudre la tension de Hubble et fournir des estimations plus précises des distances cosmiques. Cela a le potentiel de révolutionner notre compréhension de l’Univers et de faire la lumière sur les mystères de la matière noire, de l’énergie noire et du comportement de la gravité à grande échelle.

Sources : EurekAlert, Nature