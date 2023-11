By

Les scientifiques débattent depuis longtemps des circonstances entourant la formation de la Lune, mais la théorie dominante suggère qu'elle résulte d'une collision entre la Terre et une planète de la taille de Mars. Cependant, une étude récente publiée dans Nature remet en question cette idée en proposant que des vestiges de cette collision puissent encore être trouvés dans le manteau terrestre.

L'étude, dirigée par une équipe internationale de scientifiques, a utilisé des méthodes informatiques avancées de dynamique des fluides pour analyser les anomalies proches du noyau terrestre. Ces anomalies seraient la preuve de la collision vieille de 4.5 milliards d’années qui a donné naissance à la Lune. Les recherches précédentes se concentraient principalement sur le disque de débris formé avant la Lune, sans tenir compte de l'effet de l'impact sur la Terre elle-même.

Le professeur Deng Hongping de l'Observatoire astronomique de Shanghai, pionnier des méthodes informatiques de dynamique des fluides utilisées dans l'étude, a expliqué que la vision traditionnelle de l'impact de la formation de la lune conduisant à « l'homogénéisation » de la composition de la Terre pourrait être inexacte. L’étude suggère plutôt que la collision a entraîné une hétérogénéité au sein du manteau terrestre, servant de catalyseur à l’évolution géologique de la planète.

On pense que Theia, une planète de la taille de Mars, est entrée en collision avec la forme primordiale de la Terre, Gaia, créant des débris qui ont finalement fusionné pour former la Lune. Des théories antérieures proposaient que la Lune était principalement constituée de matériau théien tandis que la Terre conservait des restes Gaïens. Cependant, des recherches ultérieures ont montré des similitudes remarquables dans la composition de la Terre et de la Lune.

Des études antérieures menées par le professeur Deng Hongping ont indiqué que le manteau inférieur de la Terre conserve encore une composition de silicium plus élevée, caractéristique du matériau Gaian d'avant l'impact. La dernière étude s'appuie sur ces résultats et propose une explication de la stratification de la croûte terrestre.

Le Dr Qian Yuan du California Institute of Technology a suggéré qu'une analyse précise de divers échantillons de roche, combinée à des modèles améliorés d'impact et d'évolution, permet aux scientifiques de déduire la composition matérielle de Gaia et de Theia, mettant ainsi en lumière l'histoire du système solaire interne. un ensemble.

De plus, ces recherches fournissent des informations précieuses sur la formation et l’habitabilité des exoplanètes au-delà de notre système solaire. En étudiant l'évolution géologique de la Terre résultant d'une collision monumentale, les scientifiques peuvent s'inspirer pour comprendre d'autres systèmes planétaires.

QFP

Quelle est la théorie dominante concernant la formation de la Lune ?

La théorie dominante suggère que la Lune s'est formée lorsqu'une planète de la taille de Mars, appelée Theia, est entrée en collision avec la forme primordiale de la Terre, Gaia.

Comment l’étude récente remet-elle en question la compréhension traditionnelle de l’impact de la formation de la lune ?

L'étude récente suggère que la collision entre la Terre et Theia n'a pas conduit au mélange complet des matériaux, comme on le pensait auparavant. Au lieu de cela, des vestiges de cette collision peuvent encore être trouvés dans le manteau terrestre, contribuant ainsi à l'évolution géologique de la planète.

Qu’ont indiqué les études précédentes du professeur Deng Hongping sur le manteau terrestre ?

Des études antérieures ont indiqué que le manteau inférieur de la Terre contenait du matériau Gaïen avant l'impact, caractérisé par une composition plus élevée en silicium, ce qui contribue à expliquer la stratification de la croûte terrestre.

Quels enseignements peut-on tirer de l’étude de l’évolution géologique de la Terre ?

L'étude de l'évolution géologique de la Terre résultant d'une collision majeure fournit des informations précieuses sur la formation et l'habitabilité des exoplanètes au-delà de notre système solaire. Cette recherche offre une inspiration pour comprendre d’autres systèmes planétaires.